Kisah Haru Bojan Hodak Bersama Keluarga Besar yang Takjub dan Terkesan dengan Loyalitas Bobotoh Persib Bandung

KISAH haru Bojan Hodak akan diulas Okezone. Sebab, dia bersama keluarga besar takjub dan terkesan dengan loyalitas bobotoh Persib Bandung.

Hal ini diungkap langsung oleh pelatih asal Kroasia itu kepada awak media di Tanah Air. Tepatnya, Bojan Hodak bercerita pada awal 2024.

1. Bojan Hodak Gantikan Luis Milla

Sebelumnya, Bojan Hodak ditunjuk menjadi pelatih Persib Bandung menggantikan Luis Milla pada Juli 2023. Waktu itu, dia dihadapkan pada tugas berat guna mengangkat performa Maung Bandung yang pada awal musim 2023-2024 tampil kurang bagus.

Menariknya, keputusan tersebut berbuah manis saat Persib Bandung di akhir musim keluar sebagai juara Liga 1. Nama Bojan Hodak pun dielu-elukan para bobotoh -suporter Persib Bandung- yang selama ini dikenal sangat loyal dan fanatik.

Menyadari atmosfer tak biasa dari pendukung Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku terkesan dan takjub. Tak hanya dia pribadi, keluarganya pun juga merasakan hal yang serupa.