Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Sambut Hangat Gerald Vanenburg yang Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-23: Dia Punya Mental Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |10:05 WIB
Patrick Kluivert Sambut Hangat Gerald Vanenburg yang Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-23: Dia Punya Mental Juara!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PATRICK Kluivert sambut hangat Gerald Vanenburg. Diketahui, Gerald Vanenburg ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 sekaligus asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior.

Patrick Kluivert pun optimistis dengan kiprah Gerald Vanenburg. Dia yakin, Gerald Vanenburg bisa membawa skuad Garuda Muda meraih kesuksesan karena punya mental juara.

Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 @timnasindonesia.jpg

1. Gerald Vanenburg Disambut Hangat

Gerald Vanenburg resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23. PSSI resmi memperkenalkan Gerald Vanenburg sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U-23, Jumat 24 Januari 2025.

Gerald Vanenburg melengkapi puzzle tim kepelatihan Indonesia. Sebelumnya, sudah ada Patrick Kluivert yang ditunjuk menukangi tim senior.

Kemudian, ada Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang berperan sebagai asisten. Kehadiran Vanenburg diharapkan mampu menjadi penunjang pemain Indonesia sebelum masuk tim senior.

2. Disambut Hangat

Kluivert turut bahagia dengan penunjukkan Vanenburg. Mantan striker Barcelona itu yakin rekam jejak Vanenburg akan membuat Timnas Indonesia U-23 berkembang secara permainan maupun mentalitas.

"Menurut saya, hal ini adalah pilihan yang baik dan bijaksana untuk membawa seseorang berkualitas seperti Gerald Vanenburg ke dalam tim kami. Ia memiliki keterampilan, konsistensi, dan mentalitas juara,” kata Kluivert dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (24/1/2025).

“Profilnya melengkapi staf kami dengan sempurna, dan pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/emil_audero.jpg
Komentar Berkelas Emil Audero usai Clean Sheet dan Kembalikan Kejayaan Cremonese
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement