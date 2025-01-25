Patrick Kluivert Sambut Hangat Gerald Vanenburg yang Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-23: Dia Punya Mental Juara!

PATRICK Kluivert sambut hangat Gerald Vanenburg. Diketahui, Gerald Vanenburg ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 sekaligus asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior.

Patrick Kluivert pun optimistis dengan kiprah Gerald Vanenburg. Dia yakin, Gerald Vanenburg bisa membawa skuad Garuda Muda meraih kesuksesan karena punya mental juara.

1. Gerald Vanenburg Disambut Hangat

Gerald Vanenburg resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23. PSSI resmi memperkenalkan Gerald Vanenburg sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U-23, Jumat 24 Januari 2025.

Gerald Vanenburg melengkapi puzzle tim kepelatihan Indonesia. Sebelumnya, sudah ada Patrick Kluivert yang ditunjuk menukangi tim senior.

Kemudian, ada Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang berperan sebagai asisten. Kehadiran Vanenburg diharapkan mampu menjadi penunjang pemain Indonesia sebelum masuk tim senior.

2. Disambut Hangat

Kluivert turut bahagia dengan penunjukkan Vanenburg. Mantan striker Barcelona itu yakin rekam jejak Vanenburg akan membuat Timnas Indonesia U-23 berkembang secara permainan maupun mentalitas.

"Menurut saya, hal ini adalah pilihan yang baik dan bijaksana untuk membawa seseorang berkualitas seperti Gerald Vanenburg ke dalam tim kami. Ia memiliki keterampilan, konsistensi, dan mentalitas juara,” kata Kluivert dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (24/1/2025).

“Profilnya melengkapi staf kami dengan sempurna, dan pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih, akan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya," tambahnya.