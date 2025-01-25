Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Mason Greenwood, Pesepakbola yang Pilih Ganti Kewarganegaraan dari Inggris ke Jamaika

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |01:25 WIB
Harga Pasaran Mason Greenwood, Pesepakbola yang Pilih Ganti Kewarganegaraan dari Inggris ke Jamaika
Pemain Olympique Marseille, Mason Greenwood. (Foto: Instagram/masongreenwood)
A
A
A

HARGA pasaran Mason Greenwood sebagai mantan bintang Manchester United menarik disimak. Apalagi akhir-akhir Greenwood dikabarkan telah meninggalkan Timnas Inggris agar bisa membela Timnas Jamaika.

Greenwood kemungkinan harus menunggu hingga Juni 2025 mendatang untuk debutnya bersama Timnas Jamaika. Tepatnya ketika Jamaika menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Kepulauan Virgin Britania Raya dan Guatemala.

Saat ini, Greenwood bermain di Olympique Marseille usai cabut dari Manchester United musim panas lalu dalam kesepakatan transfer senilai £27 juta. Pemain depan ini tampil gemilang di sepak bola Prancis musim 2024-2025 ini, mencetak 12 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak di Ligue 1 musim ini.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (25/1/2025), Okezone telah merangkum harga pasaran Mason Greenwood, sebagai berikut.

Harga Pasaran Mason Greenwood

Mason Greenwood dipinjamkan Manchester United ke Getafe (Foto: Instagram/@masongreenwood)
Mason Greenwood dipinjamkan Manchester United ke Getafe (Foto: Instagram/@masongreenwood)

Pemain kelahiran 1 Oktober 2001 di Wibsey, Bradford, Britania Raya ini telah mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Inggris ke Jamaika setelah Asosiasi Sepak Bola menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah dipertimbangkan untuk dipilih lagi.

Penyerang Marseille berusia 23 tahun ini telah menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk mewakili Reggae Boys, setelah memenuhi syarat melalui ayahnya yang kelahiran Jamaika. Mantan penyerang Manchester United itu merasakan satu-satunya caps bersama Inggris pada tahun 2020 tetapi dapat mengubah kewarganegaraan karena penampilan itu terjadi sebelum ia berusia 21 tahun.

 

