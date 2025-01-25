KLASEMEN sementara U-20 Challenge Series 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 menarik untuk diketahui. Sebab kekalahan yang dialami pasukan Indra sjafri dari laga tersebut telah membuat tim berjuluk Garuda Nusantara terpaksa berada di posisi ketiga di klasemen sementara.
Ya, Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan saat melawan Yordania U-20 di Stadion Delta Sidoarjo, Jumat 24 Januari 2025 malam WIB. Tepatnya Kadek Arel dan kawan-kawan tumbang dengan skor tipis 0-1.
Padahal, laga melawan Yordania U-20 merupakan pertandingan perdana Timnas Indonesia u-20 di turnamen pemanasan jelang Piala Asia U-20 2025 tersebut. Namun, nyatanya Timnas Indonesia U-20 gagal tampil baik.
Memang target sebenarnya bukan jadi patokan, namun dari segi permainan pasukan Indra Sjafri tersebut tampil kurang meyakinkan. Masih banyak kesalahan terjadi di antara pemain.
Fakta mengejutkan lainnya, Timnas Indonesia U-20 sudah diuntungkan jumlah pemain sejak awal laga. Sebab kiper utama Timnas Yordania U-20 terkena kartu merah langsung usai melanggar Muhammad Ragil.