Klasemen Sementara U-20 Challenge Series 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20: Garuda Nusantara di Posisi 3

KLASEMEN sementara U-20 Challenge Series 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 menarik untuk diketahui. Sebab kekalahan yang dialami pasukan Indra sjafri dari laga tersebut telah membuat tim berjuluk Garuda Nusantara terpaksa berada di posisi ketiga di klasemen sementara.

Ya, Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan saat melawan Yordania U-20 di Stadion Delta Sidoarjo, Jumat 24 Januari 2025 malam WIB. Tepatnya Kadek Arel dan kawan-kawan tumbang dengan skor tipis 0-1.

1. Gagal Rebut Kemenangan di Laga Perdana

Padahal, laga melawan Yordania U-20 merupakan pertandingan perdana Timnas Indonesia u-20 di turnamen pemanasan jelang Piala Asia U-20 2025 tersebut. Namun, nyatanya Timnas Indonesia U-20 gagal tampil baik.

Memang target sebenarnya bukan jadi patokan, namun dari segi permainan pasukan Indra Sjafri tersebut tampil kurang meyakinkan. Masih banyak kesalahan terjadi di antara pemain.

Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20. (PSSI)

2. Lawan 10 Pemain Yordania U-20

Fakta mengejutkan lainnya, Timnas Indonesia U-20 sudah diuntungkan jumlah pemain sejak awal laga. Sebab kiper utama Timnas Yordania U-20 terkena kartu merah langsung usai melanggar Muhammad Ragil.