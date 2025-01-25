Marselino Ferdinan Bicara Efek Cristiano Ronaldo dalam Hidupnya

MARSELINO Ferdinan diketahui mengidolakan Cristiano Ronaldo. Ia lantas bicara mengenai dampak pesepakbola Al Nassr tersebut dalam hidupnya.

Pemain berusia 20 tahun itu bisa dibilang sudah mencapai mimpi tertinggi pesepakbola Indonesia; bermain di Eropa. Hebatnya, Marselino mewujudkan mimpi itu di usianya yang baru kepala 2.

1. Klub

Marselino Ferdinan mengubah skor laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi 1-0 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu pindah ke Belgia untuk bergabung dengan KMSK Deinze pada 2023. Kemudian, Marselino sekarang bermain di klub Liga 2 Inggris Oxford United sejak Agustus 2024.

Tak hanya di level klub, Marselino juga bersinar bersama Timnas Indonesia. Ia sudah dipercaya untuk memimpin serangan Skuad Garuda.

2. Ronaldo

Berbagai pencapaian ini tidak luput dari Cristiano Ronaldo. Eks Manchester United itu menjadi inspirasi bagi Marselino untuk terus mengembangkan karier sepak bolanya.

"Saya suka Cristiano (Ronaldo). Dia memang berbeda,” ungkap Marselino dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (25/1/2025).