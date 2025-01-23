Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Girang Marselino Ferdinan Lihat Jersey Kandang Baru Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |19:09 WIB
Reaksi Girang Marselino Ferdinan Lihat Jersey Kandang Baru Timnas Indonesia
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
REAKSI girang diberikan Marselino Ferdinan saat lihat jersey kandang baru Timnas Indonesia. Menyambut senang, Marselino memberi komentar yang curi perhatian.

Ya, Marselino senang dengan hadirnya jersey baru Timnas Indonesia ini. Secara khusus, dia senang karena kini ada jersey dengan lengan panjang.

Penampakan jersey baru Timnas Indonesia @erspo.official

1. Jersey Baru Timnas Indonesia Dirilis

Sebagaimana diketahui, apparel lokal, Erspo, sudah merisi jersey kandang terbaru Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Jersey itu dengan perpaduan warna merah dan putih yang terinspirasi dari "Indonesia Pusaka".

Dalam rilis Erspo, rekan Marselino Ferdinan, Shayne Pattynama terlihat mengenakan jersey dengan lengan panjang. Hal itu pun membuat Marselino senang karena ada jersey berlengan panjang.

"Akhirnya lengan panjang," tulis Marselino Ferdinan di kolom komentar akun Instagram @erspo, Kamis (23/1/2025).

 

