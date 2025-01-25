Hasil Barito Putera vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Dihajar 3-0, Bajul Ijo Lagi-Lagi Kalah

BALI - Persebaya Surabaya lagi-lagi menelan kekalahan di Liga 1 2024-2025. Terbaru, tim berjuluk Bajul Ijo itu dipermalukan Barito Putera dengan skor 0-3 di pekan ke-20 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (25/1/2025) malam WIB.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Persebaya kalah telak tiga gol tanpa balas. Itu menjadi kekalahan keempat secara beruntun yang dialami tim asuhan Paul Munster tersebut.

Hasil itu sejatinya masih membuat Persebaya berada di posisi kedua di klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 37 poin. Namun, Persebaya gagal mendekati Persib Bandung di puncak klasemen dan mulai disamakan oleh Persija Jakarta di urutan ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad Laskar Antasari -julukan Barito Putera- berhasil unggul cepat atas tim lawan. Keunggulan itu lewat gol Matias Mier setelah memaksimalkan umpan Aditya Daffa.

Barito Putera begitu percaya diri setelah gol tersebut. Pasalnya, mereka terus melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya.

Persebaya bukan tanpa perlawanan begitu saja. Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- sempat beberapa kali memberikan ancaman ke pertahanan tim tuan rumah, tetapi belum berbuah manis.

Pada menit ke-28, Barito Putera berhasil menggandakan keunggulan atas tim lawan. Gol itu kembali dicetak Matias Mier dengan memanfaatkan umpan Lucas Morellato.

Pada babak pertama laga antara kedua tim cukup berimbang dari segi penguasaan bola. Sebab, persentase penguasaan bola 50 berbanding 50 persen.

Barito Putera mencatatkan dua tembakan tepat sasaran dan sekali tidak tepat sasaran. Kalau Persebaya, hanya dua sepakan tidak tepat sasaran.