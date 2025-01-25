Hasil Malut United vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Yakob Sayuri Cetak Brace, Laskar Kie Raha Menang 2-1

TERNATE - Malut United sukses memboyong tiga poin dari laga kandang melawan Persik Kediri di pekan ke-20 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (25/1/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Malut United tepatnya menang 2-1 berkat dua gol yang dicetak penggawa Timnas Indonesia, Yakob Sayuri.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United dan Persik bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Tim asuhan Imran Nahumarury baru bisa membuka keunggulan atas tim lawan pada menit ke-27. Gol tersebut dicetak oleh Yakob Sayuri.

Semenjak gol tersebut, Malut United dan Persik menaikan tempo pertandingan. Tim tuan rumah ingin menambah pundi-pundi gol, sedangkan Persik ingin segera mencetak gol balasan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Untuk sementara waktu Laskar Kie Raha -julukan Malut United- masih unggul 1-0 atas Persik.

Malut United vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

Babak Kedua

Malut United mampu menggandakan keunggulan atas Skuad Macan Putih -julukan Persik- pada awal babak kedua. Hal itu setelah Yakob Sayuri mencetak gol keduanya pada menit ke-52.