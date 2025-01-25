Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: Josep Guardiola Pesimis The Citizens Menang?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |15:52 WIB
Prediksi Skor Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: Josep Guardiola Pesimis <i>The Citizens</i> Menang?
Manchester City bakal hadapi Chelsea di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
MANCHESTER – Prediksi skor Manchester City vs Chelsea di pekan ke-23 Liga Inggris 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Etihad tersebut bakal berlangsung pada Minggu 26 Januari 2025 pukul 00.30 WIB.

Pertandingan Man City vs Chelsea merupakan laga yang begitu krusial bagi kedua tim. Sebab saat ini mereka saling berselebahan di dasar klasemen Liga Inggris.

Chelsea berada di urutan keempat dengan 40 poin. Sementara The Citizens –julukan Man City– menempati posisi kelima dengan 38 angka.

1. Man City Pesimis

Man City tengah menjalani salah satu musim terburuknya di era Josep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu pun mengakui skuadnya saat ini kesulitan dan baru bisa benar-benar bangkit pada musim depan.

Jadi, bisa dikatakan Guardiola menyerah bisa bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk Liga Inggris 2024-2025. Kini harapan Guardiola bisa membawa Man City masuk empat besar agar lolos Liga Champions musim depan, itu pun ia juga masih pesimis.

Ipswich Town vs Man City. (premierleague)
Ipswich Town vs Man City. (premierleague)

“Musim depan kami baru bisa kembali, sungguh. Sekarang pertanyaannya adalah apakah bisa kami bertahan, lolos (Liga Champions), dan berjuang untuk gelar? Jika tidak, kami harus menerima kenyataan yang sama sekali berbeda dari delapan atau sembilan tahun terakhir,” ujar Guardiola.

Termasuk dalam laga melawan Chelsea, Guardiola pesimis Man City bisa merebut kemenangan. Namun, ia tetap mau anak buahnya berusaha keras agar bisa merebut kemenangan dari ti berjuluk The Blues nanti.

 

