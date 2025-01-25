Marselino Ferdinan Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Barang Berharga Lenyap

MARSELINO Ferdinan jadi korban pecah kaca mobil. Barang berhaga milik bintang Timnas Indonesia itu pun lenyap digondol maling.

Kabar ini tengah jadi sorotan di media sosial. Dilansir dari akun Tiktok @postsukasuka, pada foto yang beredar di media sosial, terlihat kaca belakang sebelah kiri mobil Marselino Ferdinan itu pecah. Dari sana, maling mengambil sejumlah barang berharga milik Marselino Ferdinan.

1. Barang Berharga Hilang

Dikabarkan, Marselino meninggalkan tas dan sejumlah barang berharga di dalam mobilnya saat persitiwa itu terjadi. Alhasil, Marselino harus kehilangan barang berharganya itu.

Marselino berani melakukan hal itu karena merasa kondisinya cukup aman di Inggris. Tetapi, hal berbeda justru terjadi.

Marselino sendiri diketahui berada di Inggris karena tengah berkarier dengan salah satu klub di sana. Dia gabung tim Oxford United yang kini mentas di liga kasta dua Inggris, atau EFL Championship.

Wonderkid Timnas Indonesia itu resmi gabung Oxford United pada 19 Agustus 2024. Dia dikontrak selama dua tahun di sana.