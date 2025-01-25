Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Barang Berharga Lenyap

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |14:39 WIB
Marselino Ferdinan Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Barang Berharga Lenyap
Marselino Ferdinan jadi korban pecah kaca di Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan jadi korban pecah kaca mobil. Barang berhaga milik bintang Timnas Indonesia itu pun lenyap digondol maling.

Kabar ini tengah jadi sorotan di media sosial. Dilansir dari akun Tiktok @postsukasuka, pada foto yang beredar di media sosial, terlihat kaca belakang sebelah kiri mobil Marselino Ferdinan itu pecah. Dari sana, maling mengambil sejumlah barang berharga milik Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan

Baca Juga:
baca_juga

1. Barang Berharga Hilang

Dikabarkan, Marselino meninggalkan tas dan sejumlah barang berharga di dalam mobilnya saat persitiwa itu terjadi. Alhasil, Marselino harus kehilangan barang berharganya itu.

Marselino berani melakukan hal itu karena merasa kondisinya cukup aman di Inggris. Tetapi, hal berbeda justru terjadi.

Marselino sendiri diketahui berada di Inggris karena tengah berkarier dengan salah satu klub di sana. Dia gabung tim Oxford United yang kini mentas di liga kasta dua Inggris, atau EFL Championship.

Wonderkid Timnas Indonesia itu resmi gabung Oxford United pada 19 Agustus 2024. Dia dikontrak selama dua tahun di sana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/45/3141944/simak_hasil_10_laga_liga_inggris_2024_2025_yang_digelar_minggu_25_mei_malam_wib-9La3_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2024-2025 Semalam: Liverpool vs Crystal Palace 1-1, Manchester United Sikat Aston Villa 2-0
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement