HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Akui Jatuh Hati dengan Kota Oxford

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |03:33 WIB

Marselino Ferdinan jatuh hati dengan Kota Oxford (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
MARSELINO Ferdinan mengaku sudah jatuh hati dengan Kota Oxford, Inggris. Ia berharap bisa memiliki karier yang lama di Negeri Raja Charles.

Pemain berusia 20 tahun itu baru saja menjadi penghuni kota tersebut usai bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024. Namun, sejauh ini sang pemain tidak terkendala dalam adaptasi.

1. Betah

Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Oxford United (Foto: Oxford United)
Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Oxford United (Foto: Oxford United)

Marselino mengatakan cukup betah berada di Kota Oxford sejauh ini. Jadi, ia tidak perlu menyesuaikan lebih lama untuk beradaptasi berada di sana.

“Di sini sangat menyenangkan. Ini kota pelajar dan, tentu saja, semua orang tahu Universitas Oxford. Ada banyak perguruan tinggi," kata Marselino dilansir dari laman FIFA, Sabtu (25/1/2025).

"Ketika Anda pergi ke pusat kota, tempat ini indah. Suasananya sangat tenang, jadi Oxford sangat berbeda dengan Jakarta, yang sangat padat dan lalu lintasnya bisa gila-gilaan!” ungkap pemain kelahiran Jakarta itu.

2. Hangat

Selain itu, Marselino mengatakan seluruh elemen timnya memberikan sambutan hangat buatnya. Hal itu pun sangat membantunya dalam mengembangkan karier di sana.

 

