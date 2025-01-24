Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bakal Dilatih Patrick Kluivert, Marselino Ferdinan Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |15:28 WIB
Bakal Dilatih Patrick Kluivert, Marselino Ferdinan Tak Sabar Bela Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
A
A
A

PEMAIN Oxford United, Marselino Ferdinan mengaku tidak sabar untuk segera dipanggil membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Pasalnya saat ini skuad Garuda tengah berjuang memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 dan bakal dilatih pelatih baru, yakni Patrick Kluivert.

Timnas Indonesia saat ini diketahui berada di urutan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jay Idzes dan kolega telah mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan sehingga kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.

Ada dua skenario yang bisa mengantar Skuad Garuda ke turnamen bergengsi itu, yakni menjadi dua tim teratas di akhir klasemen, atau melalui putaran keempat. Untuk mewujudkan itu, Timnas Indonesia harus memaksimalkan empat pertandingan tersisa.

1. Akui Timnas Indonesia dalam Tekanan

Marselino Ferdinan beraksi di laga Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024 (Foto: PSSI)
Marselino Ferdinan beraksi di laga Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

Terdekat, Marselino Ferdinan dan kolega akan berhadapan dengan Australia (20/3/2025) dan Bahrain (25/3/2025). Marselino mengakui, dukungan dari para penggemar sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia.

“Ada banyak dukungan, tetapi pada saat yang sama ada tekanan untuk bermain dengan baik dan menang. Namun, kami memahami itu. Kami adalah negara besar, dan para pemain tahu tentang tekanan itu,” kata Marselino dilansir dari laman resmi FIFA, Jumat (24/1/2025).

 

