Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan Wesley Sneijder Lihat Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat Tangani Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |15:22 WIB
Ramalan Wesley Sneijder Lihat Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat Tangani Timnas Indonesia
Wesley Sneijder percaya Timnas Indonesia menggila di bawah asuhan Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/@wesleysneijder)
A
A
A

RAMALAN Wesley Sneijder melihat Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat menangani Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Wesley Sneijder baru-baru ini hadir sebagai pembicara di salah satu media Belanda, Ziggo Sport.

Dalam program tersebut, hadir juga asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor serta eks pesepakbola Belanda, Jan Mulder. Jan Mulder sempat melemparkan pertanyaan nyeleneh kepada Alex Pastoor.

1. Karier Kepelatihan Alex Pastoor Lebih Mentereng ketimbang Patrick Kluivert

Ia mengatakan apakah Alex Pastoor menjabat sebagai asisten dari Patrick Kluivert di Timnas Indonesia atau sebaliknya, yakni menjadi pelatih dan Patrick Kluivert yang menduduki posisi asisten. Pertanyaan ini dimunculkan karena secara karier kepelatihan, Alex Pastoor jauh lebih hebat ketimbang Patrick Kluivert.

Alex Pastoor saat melatih Almere City FC (Foto: Almere City FC)
Alex Pastoor saat melatih Almere City FC (Foto: Almere City FC)

Alex Pastoor pernah membawa tiga klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City. Sementara itu, Patrick Kluivert tidak memiliki karier kepelatihan yang mumpuni. Eks pemain Timnas Belanda itu gagal total saat menangani Timnas Curacao dan Adana Demirspor.

“Apakah Anda asisten Patrick Kluivert atau Kluivert adalah asisten Anda?” tanya Jan Mulder kepada Alex Pastoor, Okezone mengutip dari Ziggo Sport.

“Saya asisten Kluivert,” tegas Alex Pastoor penuh keyakinan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180228/juan_carlos_osorio-8y0I_large.jpg
Profil Juan Carlos Osorio, Pelatih Penakluk Jerman yang Disebut Siap Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638419/dengar-aspirasi-jurnalis-menpora-erick-thohir-gelar-sarasehan-dengan-wartawan-olahraga-dmu.webp
Dengar Aspirasi Jurnalis, Menpora Erick Thohir Gelar Sarasehan dengan Wartawan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/roberto_donadoni.jpg
Profil Roberto Donadoni: Legenda Italia yang Tertarik Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement