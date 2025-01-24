Ramalan Wesley Sneijder Lihat Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat Tangani Timnas Indonesia

RAMALAN Wesley Sneijder melihat Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat menangani Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Wesley Sneijder baru-baru ini hadir sebagai pembicara di salah satu media Belanda, Ziggo Sport.

Dalam program tersebut, hadir juga asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor serta eks pesepakbola Belanda, Jan Mulder. Jan Mulder sempat melemparkan pertanyaan nyeleneh kepada Alex Pastoor.

1. Karier Kepelatihan Alex Pastoor Lebih Mentereng ketimbang Patrick Kluivert

Ia mengatakan apakah Alex Pastoor menjabat sebagai asisten dari Patrick Kluivert di Timnas Indonesia atau sebaliknya, yakni menjadi pelatih dan Patrick Kluivert yang menduduki posisi asisten. Pertanyaan ini dimunculkan karena secara karier kepelatihan, Alex Pastoor jauh lebih hebat ketimbang Patrick Kluivert.

Alex Pastoor saat melatih Almere City FC (Foto: Almere City FC)

Alex Pastoor pernah membawa tiga klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City. Sementara itu, Patrick Kluivert tidak memiliki karier kepelatihan yang mumpuni. Eks pemain Timnas Belanda itu gagal total saat menangani Timnas Curacao dan Adana Demirspor.

“Apakah Anda asisten Patrick Kluivert atau Kluivert adalah asisten Anda?” tanya Jan Mulder kepada Alex Pastoor, Okezone mengutip dari Ziggo Sport.

“Saya asisten Kluivert,” tegas Alex Pastoor penuh keyakinan.