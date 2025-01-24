Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Timnas Yordania U-20 malam ini. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (24/1/2025) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Yordania U-20 sama-sama menjadikan U-20 Challenge Series 2025 sebagai pemanasan sebelum turun di Piala Asia U-20 2025. Timnas Yordania U-20 tergabung di Grup B Piala Asia U-20 2025 bersama Arab Saudi, Korea Utara dan Irak.

Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Yordania U-20 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Sementara itu, Timnas Indonesia U-20 berada di Grup C bersama Iran, Yaman dan juara bertahan Uzbekistan. Jika diperhatikan secara seksama, baik Timnas Indonesia U-20 dan Yordania U-20 sama-sama berada di grup neraka.

Selain persiapan matang, mereka membutuhkan dewi fortuna untuk finis dua besar yang menggaransi lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

1. Persiapan Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala Asia U-20 2025 Masuki Tahap Akhir

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengatakan skuad Garuda Nusantara sudah dalam persiapan tahap akhir jelang turun di Piala Asia U-20 2025. Karena itu, mereka siap meladeni laga melawan Yordania U-20 malam ini.

"Persiapannya sejauh ini sangat baik, tim sudah ada di tahap persiapan akhir menghadapi Piala Asia U-20. Tentu saja kita akan mempersiapkan 11 pertama, tetapi dalam turnamen kita harus memiliki berbagai opsi,” kata Indra Sjafri.