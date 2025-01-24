Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |10:37 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Timnas Yordania U-20 malam ini. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (24/1/2025) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Yordania U-20 sama-sama menjadikan U-20 Challenge Series 2025 sebagai pemanasan sebelum turun di Piala Asia U-20 2025. Timnas Yordania U-20 tergabung di Grup B Piala Asia U-20 2025 bersama Arab Saudi, Korea Utara dan Irak.

Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Yordania U-20 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Yordania U-20 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Sementara itu, Timnas Indonesia U-20 berada di Grup C bersama Iran, Yaman dan juara bertahan Uzbekistan. Jika diperhatikan secara seksama, baik Timnas Indonesia U-20 dan Yordania U-20 sama-sama berada di grup neraka.

Selain persiapan matang, mereka membutuhkan dewi fortuna untuk finis dua besar yang menggaransi lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

1. Persiapan Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala Asia U-20 2025 Masuki Tahap Akhir

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengatakan skuad Garuda Nusantara sudah dalam persiapan tahap akhir jelang turun di Piala Asia U-20 2025. Karena itu, mereka siap meladeni laga melawan Yordania U-20 malam ini.

"Persiapannya sejauh ini sangat baik, tim sudah ada di tahap persiapan akhir menghadapi Piala Asia U-20. Tentu saja kita akan mempersiapkan 11 pertama, tetapi dalam turnamen kita harus memiliki berbagai opsi,” kata Indra Sjafri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231//radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180228//juan_carlos_osorio-8y0I_large.jpg
Profil Juan Carlos Osorio, Pelatih Penakluk Jerman yang Disebut Siap Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180227//timnas_indonesia_u_17-kneO_large.jpg
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180222//beckham_putra-Ci7r_large.jpg
Beckham Putra Kena Bully Netizen Usai Bela Timnas Indonesia, Begini Respons Legenda Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/liverpool_takluk_0_3_dari_crystal_palace_pada_puta.jpg
Hasil Carabao Cup: Kalah Lagi, Liverpool Disingkirkan Crystal Palace, Arsenal dan Chelsea Terus Melaju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement