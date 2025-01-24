Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan yang Dicoret Indra Sjafri Jelang Timnas Indonesia U-20 Lawan Yordania U-20, Nomor 1 Matthew Baker!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |10:11 WIB
3 Pemain Keturunan yang Dicoret Indra Sjafri Jelang Timnas Indonesia U-20 Lawan Yordania U-20, Nomor 1 Matthew Baker!
Mathew Baker batal perkuat Timnas Indonesia U-20 di U-20 Challenge Series 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan yang dicoret Indra Sjafri jelang Timnas Indonesia U-20 melawan Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 pada Jumat (24/1/2025) pukul 19.30 WIB akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengumumkan 28 pemain untuk mengarungi U-20 Challenge Series 2025 yang dilangsungkan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 24-30 Januari 2025.

Sebelum mengumumkan 28 nama di atas, Indra Sjafri harus mencoret tujuh pemain. Salah satu nama yang dicoret adalah pahlawan Timnas Indonesia U-19 saat juara Piala AFF U-19 2024, Figo Dennis.

Selain Figo Dennis, Indra Sjafri juga mencoret tiga pemain keturunan karena alasan berbeda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan yang dicoret Indra Sjafri jelang Timnas Indonesia U-20 melawan Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025:

3. Ousmane Camara

Ousmane Maiket Camara @jk.academyagency

Ousmane Camara yang musim ini berstatus pemain PSIM Yogyakarta, kalah bersaing dengan penyerang lain di Timnas Indonesia U-20. Penyerang berdarah Guinea yang masih berusia 17 tahun ini dipandang Indra Sjafri kalah ganas dari penyerang-penyerang lain macam Arkhan Kaka, Muhammad Ragil dan Jens Raven.

Meki begitu, kesempatan Ousmane Camara untuk comeback ke Timnas Indonesia U-20 atau level yang lebih tinggi masih besar. Sebab, usia Ousmane Camara saat ini masih 17 tahun dan kesempatan untuk berkembang masih terbuka lebar.

2. Timothy Baker

Timothy Baker merupakan pemain klub semiprofesional di Australia, Boroondara Eagles FC. Saat mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia U-20 di Jakarta pada tengah bulan ini, gelandang berdarah Australia-Indonesia ini gagal menarik hati Indra Sjafri.

 

Halaman:
1 2
      
