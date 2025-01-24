Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |07:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Klik di Sini!
Simak link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di dalam artikel ini (Foto: PSSI)
SIDOARJO – Link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 sudah diketahui. Anda bisa menemukannya di akhir artikel ini.

Timnas Indonesia U-20 akan tampil di Piala Asia U-20 2025 di China pada 12 Februari hingga 1 Maret. Persiapan matang perlu dilakukan agar bermain dengan baik di turnamen nanti.

1. Uji Coba

TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Garuda Nusantara akan menghadapi Timnas Yordania U-20, Timnas Suriah U-20, dan Timnas India U-20. Tiga lawan tersebut dipilih bukan tanpa alasan.

Sebab, Indonesia akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-20, Timnas Yaman U-20, dan Timnas Iran U-20 di fase grup Piala Asia U-20 2025. Mereka diyakini punya gaya yang mirip dengan ketiga calon lawan itu.

2. Yordania

Anak asuh Indra Sjafri akan memainkan tiga laga pada 24, 27, dan 30 Januari 2025. Seluruh pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Timnas Yordania U-20. Duel itu dijadwalkan berlangsung Jumat (24/1/2025) pukul 19.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
