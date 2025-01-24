Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 Malam Ini: Raih Kemenangan, Garuda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |05:58 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 Malam Ini: Raih Kemenangan, Garuda?
Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Timnas Yordania U-20 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (24/1/2025) pukul 19.30 WIB.

Laga ini dijadikan kedua tim sebagai persiapan sebelum tampil di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U-20 bisa belajar banyak dari laga melawan Yordania U-20.

1. Tipe Permainan Yordania U-20 Selintas Mirip Iran U-20 dan Yaman U-20

Timnas Yordania U-20 memiliki tipe permainan yang tidak berbeda jauh dari Iran U-20 dan Yaman U-20 yang merupakan lawan skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- di Piala Asia U-20 2025. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-20 tergabung di grup sulit pada Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C bersama juara bertahan Uzbekistan, serta dua tim kuat Iran U-20 dan Yaman U-20. Untuk negara yang disebut terakhir pernah bertemu Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, pada September 2025.

Saat itu, skor akhir 1-1. Hasil itu menunjukan Yaman U-20 yang dianggap biasa-biasa saja jika dibandingkan Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 bisa menahan Jens Raven dan kawan-kawan.

Karena itu, Indra Sjafri bakal memanfaatkan betul laga melawan Yordania U-20 malam ini. Pemain-pemain terbaik diyakini bakal diturunkan pelatih Indra Sjafri.

 

Halaman:
1 2
      
