Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Tegas Alex Pastoor saat Disebut sebagai Atasan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |09:31 WIB
Respons Tegas Alex Pastoor saat Disebut sebagai Atasan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
Alex Pastoor (kiri) menegaskan sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@alexpastoor)
A
A
A

RESPONS tegas Alex Pastoor saat disebut sebagai atasan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Alex Pastoor baru-baru ini tampil di salah satu program yang ditampilkan media Belanda, Ziggo Sport.

Dalam program tersebut, Alex Pastoor ditanya salah satu pengamat sepakbola Belanda. Alex Pastoor ditanya apakah menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia atau sebaliknya, yakni menjadi pelatih Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert yang menduduki posisi asisten.

Alex Pastoor menjabat asisten pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Almere City)
Alex Pastoor menjabat asisten pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Almere City)

1. Karier Melatih Alex Pastoor Lebih Mentereng ketimbang Patrick Kluivert

Pertanyaan ini muncul karena secara karier kepelatihan, Alex Pastoor jauh di atas Patrick Kluivert. Alex Pastoor pernah mengantarkan tiga klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City.

Di sisi lain, Patrick Kluivert tidak memiliki karier kepelatihan yang jelas. Pelatih 48 tahun itu gagal total saat membesut Timnas Curacao dan Adana Demirspor.

“Apakah Anda asisten Patrick Kluivert atau Kluivert adalah asisten Anda?” tanya salah satu Pengamat sepakbola kepada Alex Pastoor, Okezone mengutip dari Ziggo Sport.

“Saya asisten Kluivert,” tegas Alex Pastoor penuh keyakinan.

Hanya saja, Jawaban Alex Pastoor tidak begitu saja diterima sang penanya. Ia menyebut Jawaban Alex Pastoor sangat meragukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231//radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180228//juan_carlos_osorio-8y0I_large.jpg
Profil Juan Carlos Osorio, Pelatih Penakluk Jerman yang Disebut Siap Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180227//timnas_indonesia_u_17-kneO_large.jpg
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180222//beckham_putra-Ci7r_large.jpg
Beckham Putra Kena Bully Netizen Usai Bela Timnas Indonesia, Begini Respons Legenda Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638159/hasil-pertemuan-noc-indonesia-di-markas-ioc-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-okto-mereka-memahami-kita-ltq.webp
Hasil Pertemuan NOC Indonesia di Markas IOC Buntut Penolakan Visa Atlet Israel, Okto: Mereka Memahami Kita
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Thailand: Kemenpora Beberkan Hasil Review 35 Cabor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement