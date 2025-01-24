Respons Tegas Alex Pastoor saat Disebut sebagai Atasan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Alex Pastoor (kiri) menegaskan sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@alexpastoor)

RESPONS tegas Alex Pastoor saat disebut sebagai atasan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Alex Pastoor baru-baru ini tampil di salah satu program yang ditampilkan media Belanda, Ziggo Sport.

Dalam program tersebut, Alex Pastoor ditanya salah satu pengamat sepakbola Belanda. Alex Pastoor ditanya apakah menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia atau sebaliknya, yakni menjadi pelatih Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert yang menduduki posisi asisten.

Alex Pastoor menjabat asisten pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Almere City)

1. Karier Melatih Alex Pastoor Lebih Mentereng ketimbang Patrick Kluivert

Pertanyaan ini muncul karena secara karier kepelatihan, Alex Pastoor jauh di atas Patrick Kluivert. Alex Pastoor pernah mengantarkan tiga klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City.

Di sisi lain, Patrick Kluivert tidak memiliki karier kepelatihan yang jelas. Pelatih 48 tahun itu gagal total saat membesut Timnas Curacao dan Adana Demirspor.

“Apakah Anda asisten Patrick Kluivert atau Kluivert adalah asisten Anda?” tanya salah satu Pengamat sepakbola kepada Alex Pastoor, Okezone mengutip dari Ziggo Sport.

“Saya asisten Kluivert,” tegas Alex Pastoor penuh keyakinan.

Hanya saja, Jawaban Alex Pastoor tidak begitu saja diterima sang penanya. Ia menyebut Jawaban Alex Pastoor sangat meragukan.