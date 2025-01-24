5 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Klub pada Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Tinggalkan Calon Juara Serie A!

Khvicha Kvaratskhelia termasuk lima pesepakbola top dunia yang pindah klub di musim dingin 2025 (Foto: PSG)

BERIKUT lima pesepakbola top dunia yang pindah klub pada bursa transfer musim dingin 2025. Salah satunya berani meninggalkan calon juara Serie A Liga Italia.

Bursa transfer sudah dibuka sejak 1 Januari 2025. Sejumlah rumor menghangatkan musim dingin di Eropa. Namun, tidak banyak perpindahan pemain yang terjadi.

Lantas, siapa saja pesepakbola top dunia yang pindah klub? Simak ulasan berikut ini.

5 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Klub pada Bursa Transfer Musim Dingin 2025

5. Vitor Reis

Vitor Reis (Foto: Instagram/@vitorreis_06)

Pemain satu ini dibajak Manchester City dari Palmeiras. Raksasa Liga Inggris itu mengucurkan dana hingga 29,6 juta Poundesterling (setara Rp593,6 miliar) untuk memboyong Vitor dari Brasil.

Pesepakbola berusia 19 tahun ini diproyeksikan untuk masa depan. Sekadar informasi, Vitor merupakan alumni Timnas Brasil U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia!

4. Omar Marmoush

Omar Marmoush (Foto: Instagram/@eintrachtfrankfurt)

Rumor ketertarikan Man City terhadap pemain ini sudah bergulir sejak musim panas 2024. Namun, mereka baru berani memboyong Marmoush pada musim dingin 2025 setelah melihat kebutuhan tim.

Dana segar sebesar 70 juta Euro (setara Rp1,1 triliun) digelontorkan untuk membajaknya dari Eintracht Frankfurt. Marmoush diklaim bisa menajamkan lini serang klub berkostum biru itu.