Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Klub pada Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Tinggalkan Calon Juara Serie A!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |09:01 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Klub pada Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Tinggalkan Calon Juara Serie A!
Khvicha Kvaratskhelia termasuk lima pesepakbola top dunia yang pindah klub di musim dingin 2025 (Foto: PSG)
A
A
A

BERIKUT lima pesepakbola top dunia yang pindah klub pada bursa transfer musim dingin 2025. Salah satunya berani meninggalkan calon juara Serie A Liga Italia.

Bursa transfer sudah dibuka sejak 1 Januari 2025. Sejumlah rumor menghangatkan musim dingin di Eropa. Namun, tidak banyak perpindahan pemain yang terjadi.

Ilustrasi Uang

Lantas, siapa saja pesepakbola top dunia yang pindah klub? Simak ulasan berikut ini.

5 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Klub pada Bursa Transfer Musim Dingin 2025

5. Vitor Reis

Vitor Reis (Foto: Instagram/@vitorreis_06)
Vitor Reis (Foto: Instagram/@vitorreis_06)

Pemain satu ini dibajak Manchester City dari Palmeiras. Raksasa Liga Inggris itu mengucurkan dana hingga 29,6 juta Poundesterling (setara Rp593,6 miliar) untuk memboyong Vitor dari Brasil.

Pesepakbola berusia 19 tahun ini diproyeksikan untuk masa depan. Sekadar informasi, Vitor merupakan alumni Timnas Brasil U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia!

4. Omar Marmoush

FC St Pauli vs Eintracht Frankfurt (Foto: Instagram/@eintrachtfrankfurt)
Omar Marmoush (Foto: Instagram/@eintrachtfrankfurt)

Rumor ketertarikan Man City terhadap pemain ini sudah bergulir sejak musim panas 2024. Namun, mereka baru berani memboyong Marmoush pada musim dingin 2025 setelah melihat kebutuhan tim.

Dana segar sebesar 70 juta Euro (setara Rp1,1 triliun) digelontorkan untuk membajaknya dari Eintracht Frankfurt. Marmoush diklaim bisa menajamkan lini serang klub berkostum biru itu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111241/sandy_walsh_dikabarkan_segera_gabung_urawa_reds-2hPx_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Gabung Urawa Reds? Netizen Langsung Berteriak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/51/3110957/manchester_city-GrVR_large.jpg
3 Klub Elite Eropa yang Buang-Buang Duit di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110692/kevin_diks-NErj_large.jpg
Kevin Diks Bicara Alasan Gabung Borussia Monchengladbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110557/cyrus_margono_berpotensi_gabung_klub_liga_kosovo-sZ0b_large.jpg
Kiper Indonesia Cyrus Margono Resmi Gabung Klub Liga Kosovo KF Dukagjini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638325/hasil-lengkap-piala-liga-inggris-arsenal-perkasa-liverpool-dibantai-crystal-palace-sjk.webp
Hasil Lengkap Piala Liga Inggris: Arsenal Perkasa, Liverpool Dibantai Crystal Palace
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Thailand: Kemenpora Beberkan Hasil Review 35 Cabor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement