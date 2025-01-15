Persib Bandung Stop Rekrut Pemain di Bursa Transfer Liga 1 Paruh Musim

BANDUNG – Persib Bandung resmi menghentikan perekrutan pemain di bursa transfer Liga 1 2024-2025 paruh musim. Apalagi, waktunya begitu mepet.

Sejauh ini, Persib cukup aktif di lantai bursa. Mereka memulangkan Zalnando dari PSIS Semarang, menggaet Gervane Kastaneer, serta mempromosikan Zulfikli Lukmansyah dari Diklat Persib.

1. Harmoni Ruang Ganti

Persib Bandung resmi pinjam Ahmad Agung (Foto: Instagram/@persib)

Terakhir, Persib meminjam Ahmad Agung dari Persik Kediri. Pesepakbola berusia 28 tahun itu menjadi pemain terakhir yang direkrut jelang penutupan pendaftaran pada Rabu (15/1/2025) tengah malam WIB.

Pelatih Bojan Hodak mengatakan, tidak memiliki alasan lain untuk kembali mendatangkan pemain baru. Menurutnya, hal itu bisa merusak harmoni di ruang ganti.

“Karena itu juga bisa membuat suasana ruang ganti jadi tidak bagus,” ujar Hodak saat ditemui usai latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

2. Kebutuhan

Selain itu, pemain-pemain yang didatangkan haruslah sesuai kebutuhan. Ahmad Agung misalnya, didatangkan untuk menambal kekosongan yang ditinggalkan Dedi Kusnandar karena cedera parah.