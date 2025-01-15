Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beber Alasan Persib Bandung Pinjam Ahmad Agung dari Persik Kediri

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |15:48 WIB
Bojan Hodak Beber Alasan Persib Bandung Pinjam Ahmad Agung dari Persik Kediri
Persib Bandung meminjam Ahmad Agung Setiabudi dari Persik Kediri (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Bojan Hodak membeberkan alasan Persib Bandung meminjam Ahmad Agung Setiabudi dari Persik Kediri di bursa transfer tengah musim Liga 1. Profil sang pemain memang dibutuhkan Maung Bandung.

Persib mengumumkan resmi meminjam Ahmad Agung pada Selasa 14 Januari 2025 malam WIB. Sesuai kesepakatan, sang pemain akan dipinjam hingga akhir musim Liga 1 2024-2025.

1. Isi Kekosongan

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Hodak menjelaskan Agung dipilih untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Dedi Kusnandar dan Rachmat Irianto. Pasalnya, kedua pemainnya itu mengalami cedera panjang.

“Papa (Victor Igbonefo) juga cedera meski sebentar. Jadi kami perlu seseorang yang bisa bermain di kedua posisi tersebut, apalagi di posisi gelandang bertahan murni kami hanya memiliki Mateo (Kocijan),” kata Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Rabu (15/1/2025).

“Tapi terkadang situasinya membutuhkan pemain dengan naluri lebih menyerang dan di posisi itu perlu diisi pemain lokal. Jadi itu menjadi masalah bagi kami,” imbuh pria asal Kroasia itu.

2. Kenal

Hodak sendiri cukup mengenal Ahmad Agung lantaran pernah sama-sama berada di PSM Makassar pada 2020. Menurutnya, sang pemain bisa tampil dengan bagus di dua posisi yang dibutuhkan.

 

