Dihubungi Patrick Kluivert, Alex Pastoor Tanpa Pikir Panjang Setuju Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Alex Pastoor bersama Patrick Kluivert dan Denny Landzaat akan bahu membahu di Timnas Indonesia (Foto: X/@MikeVerweij)

ALEX Pastoor akhirnya bicara soal alasan menerima tawaran menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Ia mengaku sempat dihubungi Patrick Kluivert tanpa diberi tahu akan melatih negara mana!

PSSI resmi menunjuk ayah dari Justin Kluivert itu untuk menangani Timnas Indonesia hingga 2027. Ia akan ditemani oleh Pastoor dan Denny Landzaat di bangku cadangan Skuad Garuda.

1. Ditelefon

Gaya Patrick Kluivert saat melatih (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Kepada media Belanda, Ziggo Sport, Pastoor mengaku ditelefon oleh Kluivert pada suatu hari. Ia ditawari jabatan sebagai asisten pelatih sebuah negara tanpa diberi tahu tim apa.

"Patrick menelefon dan dia bertanya apakah saya tertarik (menjadi asisten) jika dia menjadi pelatih nasional suatu negara," kata Pastoor, melansir dari Ziggo Sport, Jumat (24/1/2025).

"Dia belum bisa menyebutkan nama negaranya, lalu saya langsung berkata, ‘Ya, tentu saja saya tertarik,’" lanjut pria asal Belanda itu.

2. Bertemu

Lalu, Pastoor bersama dengan Landzaat dan Kluivert berjumpa di sebuah hotel di Amsterdam, Belanda. Ketiganya sangat gembira dengan tantangan yang sudah menanti di hadapan mereka.