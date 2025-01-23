Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jersey Away Timnas Indonesia Diumumkan Pekan Depan, Bos Erspo Bocorkan Warna Bajunya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |19:20 WIB
Jersey Away Timnas Indonesia Diumumkan Pekan Depan, Bos Erspo Bocorkan Warna Bajunya
Ragnar Oratmangoen saat kenakan jersey kandang Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/erspo.official)
A
A
A

CEO Erspo, Muhammad Sadad, mengumumkan akan merilis jersey away Timnas Indonesia pada pekan depan. Ia pun membocorkan jersey kedua ini memiliki warna variasi putih, hitam, dan abu-abu.

Fakta menariknya, menurut Sadad empat dari enam pemain yang datang ke photoshoot lebih senang jersey away ketimbang jersey home yang sudah dirilis pada hari ini, Kamis (23/1/2025). Keenam pemain yang hadir di sesi pemotretan itu adalah Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Shayne Pattynama, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen, dan Thom Haye.

1. Jersey Away Segera Diumumkan

“Untuk jersey away akan kita reveal next week ya. Warna away kali ini variasi putih, hitam dan abu sesuai dengan arahan dari pak @erickthohir,” ungkap Sadad, dikutip dari posting-an terbaru @sadadd, Kamis (23/1/2025).

Jersey baru Timnas Indonesia
Jersey baru Timnas Indonesia

“4 dari 6 players yang datang photoshoot hari pertama pilih warna putih untuk jersey favorite mereka,” tambahnya.

“Ini Berbeda, saya suka keduanya,” kata Sandy Walsh dalam video yang dibagikan Sadad

 

