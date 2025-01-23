Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Keinginan Martunis Ini Dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Saksikan Langsung CR7 Bela Timnas Portugal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |15:05 WIB
3 Keinginan Martunis Ini Dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Saksikan Langsung CR7 Bela Timnas Portugal!
Martunis bersama Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram Martunis)
A
A
A

3 keinginan Martunis ini dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo. Salah satunya saksikan langsung CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- bela Timnas Portugal.

Diketahui, Martunis jadi anak angkat dari Cristiano Ronaldo. Dia diangkat jadi anak CR7 usai jadi korban bencana alam tsunami dahsyat di Aceh pada 26 Desember 2004.

Kala itu, sosok Martunis curi perhatian. Pasalnya, dia yang selamat dari bencana alam gempa dan tsunami Aceh itu dengan mengenakan jersey Timnas Portugal. Sebelum bencana alam itu terjadi, Martunis memang sedang bermain bola bersama teman-temannya.

Bencana alam itu pun membuat Martunis yang masih sangat kecil kala itu harus kehilangan keluarganya. Dia kehilangan ibu, kakak, dan adiknya. Karena itu, Ronaldo yang menyambangi Aceh usai tsunami terjadi langsung menemui Martunis dan mengangkatnya menjadi anaknya.

Jadi anak Ronaldo, keinginan demi keinginan Martunis pun dipenuhi oleh ayah angkatnya itu. Apa saja?

Berikut 3 keinginan Martunis ini dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo:

3. Martunis Ingin Ikut ke Madrid

Martunis putra angkat Cristiano Ronaldo lelang jersey untuk bangun pesantren di Aceh. (Foto: Instagram @martunis_ronaldo)

Salah satu keinginan Martunis ini dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo adalah meminta ikut ke Madrid. Sebab kala itu, permintaan diajukan kala Ronaldo masih membela Real Madrid.

“Ketiga, saya minta ke Madrid. Saat laga Timnas Portugal vs Prancis, saya bilang ingin menontonnya di pertandingan bersama Real Madrid,” kata Martunis.

“Dia bilang oke. Dia kasi tiket di akhir tahun, lalu saya terbang dari Lisbon ke Madrid. Saya nonton bersama keluarganya dan anak-anaknya.,” lanjut Martunis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179863/mees_hilgers-XzWn_large.jpg
NEC Nijmegen Kepincut Mees Hilgers yang Nasibnya Gantung di FC Twente: Profilnya Cocok dengan Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/51/1637801/noc-indonesia-temui-ioc-hari-ini-bahas-sanksi-buntut-penolakan-atlet-israel-vmi.webp
NOC Indonesia Temui IOC Hari Ini, Bahas Sanksi Buntut Penolakan Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/pembalap_honda_racing_team_joan_mir.jpg
Joan Mir Sebut Podium di Sepang Awal Kebangkitan Honda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement