3 Keinginan Martunis Ini Dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Saksikan Langsung CR7 Bela Timnas Portugal!

3 keinginan Martunis ini dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo. Salah satunya saksikan langsung CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- bela Timnas Portugal.

Diketahui, Martunis jadi anak angkat dari Cristiano Ronaldo. Dia diangkat jadi anak CR7 usai jadi korban bencana alam tsunami dahsyat di Aceh pada 26 Desember 2004.

Kala itu, sosok Martunis curi perhatian. Pasalnya, dia yang selamat dari bencana alam gempa dan tsunami Aceh itu dengan mengenakan jersey Timnas Portugal. Sebelum bencana alam itu terjadi, Martunis memang sedang bermain bola bersama teman-temannya.

Bencana alam itu pun membuat Martunis yang masih sangat kecil kala itu harus kehilangan keluarganya. Dia kehilangan ibu, kakak, dan adiknya. Karena itu, Ronaldo yang menyambangi Aceh usai tsunami terjadi langsung menemui Martunis dan mengangkatnya menjadi anaknya.

Jadi anak Ronaldo, keinginan demi keinginan Martunis pun dipenuhi oleh ayah angkatnya itu. Apa saja?

Berikut 3 keinginan Martunis ini dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo:

3. Martunis Ingin Ikut ke Madrid

Salah satu keinginan Martunis ini dipenuhi oleh Cristiano Ronaldo adalah meminta ikut ke Madrid. Sebab kala itu, permintaan diajukan kala Ronaldo masih membela Real Madrid.

“Ketiga, saya minta ke Madrid. Saat laga Timnas Portugal vs Prancis, saya bilang ingin menontonnya di pertandingan bersama Real Madrid,” kata Martunis.

“Dia bilang oke. Dia kasi tiket di akhir tahun, lalu saya terbang dari Lisbon ke Madrid. Saya nonton bersama keluarganya dan anak-anaknya.,” lanjut Martunis.