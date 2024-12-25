Kisah Martunis Ronaldo, Bocah Ajaib yang Selamat dari Tsunami Aceh Ini Pernah Tolak Ajakan Mulia CR7 untuk Tinggal di Inggris

KISAH Martunis Ronaldo menarik diulas. Sebab, bocah ajaib yang selamat dari tsunami Aceh itu pernah tolak ajakan CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- untuk tinggal di Inggris.

Diketahui, Indonesia sebentar lagi akan mengenang peristiwa mengenaskan 20 tahun tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Bencana yang meluluhlantakkan seluruh daratan Serambi Mekah ini menjadi cerita kelam di masa lalu.

Saat ini, hanya ada sisa-sisa bekas benturan ombak besar akibat gempa itu. Selain itu, ada pula saksi-saksi yang masih hidup dan selamat dari bencana yang menewaskan ribuan orang itu.

Salah satunya adalah Martunis. Bocah yang kala itu selamat setelah sekira 3 minggu terombang-ambing di perairan.

Martunis ditemukan saat mengenakan jersey Timnas Portugal yang dengan segera mengundang simpati banyak pihak, termasuk bintang sepakbola Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Manchester United itu bahkan datang langsung ke Aceh demi menemui bocah ajaib yang selamat dari tsunami itu.

Kedatangan Ronaldo kala itu adalah untuk memberikan bantuan materi dan dorongan moral bagi Martunis. Bahkan, pemain berjuluk CR7 itu sampai mengangkat Martunis sebagai putra angkatnya.

"Setelah kejadian tsunami, saya sempat dibawa ke Portugal bersama dengan ayah (Cristiano Ronaldo). Saat itu, saya senang karena kedatangan Ronaldo menghibur saya yang sedang sedih karena kehilangan ayah, ibu, dan saudara-saudara saya," ujar Martunis dalam channel Youtube miliknya.

Sebagai anak angkat Cristiano Ronaldo, Martunis rupanya sempat diajak untuk tinggal di Inggris bersama CR7. Namun kala itu, ia menolak. Alasannya karena CR7 tengah meniti karier di Manchester United.

"Saya juga sempat diajak untuk tinggal di Manchester United (Inggris). Tetapi, pada akhirnya saya menolak ajakan tersebut," tuturnya.