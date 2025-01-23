Patrick Kluivert Bahagia, Playmaker Feyenoord Rotterdam Bersedia Bela Timnas Indonesia!

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, playmaker Feyenoord Rotterdam U-21 Delano van der Heijden bersedia membela Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan eks pesepakbola Tanah Air yang lama tinggal di Belanda, Yussa Nugraha.

Yussa Nugraha baru-baru ini menjalani liburan di Belanda. Saat menjalani masa liburannya itu, Yussa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heijden.

1. Delano van der Heijden Siap Perkuat Timnas Indonesia

Delano van der Heijden siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@delanodiegovanderheijden)

Delano van der Heijden pun langsung “ditembak” Yussa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia. Secara tegas, pesepakbola 20 tahun itu siap membela Timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI.

“Saat saya tanya ke dia (Delano van der Heijden) kapan ke Timnas Indonesia, dia bilang tertarik bela Timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI,” kata Yussa Nugraha di hadapan Exco PSSI Arya Sinulingga, Okezone mengutip dari channel YouTube bertajuk Bebas Podcast, Kamis (23/1/2025).

Yussa Nugraha meyakini, Delano van der Heijden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi Timnas Indonesia. “Jika Delano gabung, bagus untuk Timnas Indonesia,” tegas Yussa Nugraha.

Delano van der Heijden musim ini baru dua kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera.