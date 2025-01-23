Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Playmaker Feyenoord Rotterdam Bersedia Bela Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |10:35 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Playmaker Feyenoord Rotterdam Bersedia Bela Timnas Indonesia!
Patrick Kluivert (kanan) bisa mengandalkan Delano van der Heijden di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, playmaker Feyenoord Rotterdam U-21 Delano van der Heijden bersedia membela Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan eks pesepakbola Tanah Air yang lama tinggal di Belanda, Yussa Nugraha.

Yussa Nugraha baru-baru ini menjalani liburan di Belanda. Saat menjalani masa liburannya itu, Yussa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heijden.

1. Delano van der Heijden Siap Perkuat Timnas Indonesia

Delano van der Heijden siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@delanodiegovanderheijden)
Delano van der Heijden siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@delanodiegovanderheijden)

Delano van der Heijden pun langsung “ditembak” Yussa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia. Secara tegas, pesepakbola 20 tahun itu siap membela Timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI.

“Saat saya tanya ke dia (Delano van der Heijden) kapan ke Timnas Indonesia, dia bilang tertarik bela Timnas Indonesia.  Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI,” kata Yussa Nugraha di hadapan Exco PSSI Arya Sinulingga, Okezone mengutip dari channel YouTube bertajuk Bebas Podcast, Kamis (23/1/2025).

Yussa Nugraha meyakini, Delano van der Heijden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi Timnas Indonesia. “Jika Delano gabung, bagus untuk Timnas Indonesia,” tegas Yussa Nugraha.

Delano van der Heijden musim ini baru dua kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179855//arya_sinulingga-u1d0_large.jpg
PSSI Tunda Penunjukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Arya Sinulingga: Sebelum FIFA Matchday Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179851//park_hang_seo-JGQ0_large.jpg
Penyebab Akmal Marhali Nilai Park Hang-seo Lebih Cocok Latih Timnas Indonesia ketimbang Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179844//arya_sinulingga-OQaP_large.jpg
PSSI Bantah Keras Isu Pelatih Baru, Arya Sinulingga: Belum Ada Rapat Exco Bahas Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179837//timnas_indonesia_u_17-chEK_large.jpg
Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Siap Beri Kejutan di Grup Neraka
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/stafsus_menteri_bumn_arya_sinulingga.jpg
Arya Sinulingga: Kabar 10 Anggota Exco Dukung Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia Adalah Hoaks
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement