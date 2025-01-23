Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong Akui Kapok dan Tak Akan Mau Tangani Timnas Indonesia Lagi Usai Dipecat PSSI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |10:25 WIB
Kisah Shin Tae-yong Akui Kapok dan Tak Akan Mau Tangani Timnas Indonesia Lagi Usai Dipecat PSSI
Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong akui kapok dan tak akan mau tangani Timnas Indonesia lagi usai dipecat PSSI menarik untuk dibahas. Pernyataan Shin Tae-yong tak mau melatih skuad Garuda lagi itu disampaikan langsung oleh asisten pelatih STY di Timnas Indonesia, yakni Kim Jong-jin.

Kim Jong-jin diketahui bertugas sebagai analisis Timnas Indonesia. Ia baru-baru ini mengungkapkan banyak fakta saat menjadi tamu spesial di akun youtube Deddy Corbuzier.

1. STY Tak Mau Latih Timnas Indonesia Lagi

Salah satu fakta menarik yang diungkap Kim Jong-jin terkait Shin Tae-yong yang ternyata belum menandatangani surat pemecatan yang diberikan oleh PSSI. Kendati demikian, Kim Jong-jin menegaskan STY belum juga menandatangani surat pemecatan itu karena masih ingin melatih Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong masih menahan menandatangani surat pemecatan itu karena dirasa masih bernegosiasi sesuatu hal dengan pihak PSSI. Jadi, sejatinya STY sudah rela dan siap dipecat dan tak lagi menangani Timnas Indonesia.

Shin tae-yong hadiri pembukaan turnamen golf di Tangerang Selatan. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Shin tae-yong hadiri pembukaan turnamen golf di Tangerang Selatan. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

“Dari yang saya tahu, dia (Shin Tae-yong) belum menandatangani suratnya sampai sekarang. Itu yang saya tahu dan saya sangat yakin itu kebenarannya,” kata Kim Jong-jin, mengutip dari video youtube akun Deddy Corbuzier, Kamis (23/1/2025).

“Tentu saja tidak, tidak karena dia tidak mencoba untuk mengembalikan hal-hal atau sesuatu (kembali melatih Timnas Indonesia). Dia tidak mencoba untuk ‘oke saya ingin kembali ke pekerjaan saya’, tidak,” tambahnya.

“Mungkin karena mereka masih bernegosiasi tentang hal-hal tertentu,” lanjut Kim Jong-jin.

 

Topik Artikel :
PSSI Kim Jong-jin Shin Tae-yong
