Patrick Kluivert Ajak 1 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025 untuk Dinaturalisasi Perkuat Timnas Indonesia?

PATRICK Kluivert ajak 1 pemain asing di Liga 1 2024-2025 untuk dinaturalisasi memperkuat Timnas Indonesia? Sosok pemain asing yang mungkin diajak Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia adalah gelandang Madura United, Jordy Wehrmann.

Jordy Wehrmann sebenarnya sudah didekati PSSI pada 2022, atau ketika yang bersangkutan masih memperkuat klub Liga Swiss, FC Luzern. Namun, dalam pengakuannya, dirinya tidak melanjutkan proses naturalisasi saat itu karena masih fokus membela klub.

1. Rela Tinggalkan Karier di Eropa demi Indonesia

Jordy Wehrmann gabung Madura United pada musim panas 2024

Dua tahun berselang, langkah berani diambil gelandang 25 tahun ini. Ia rela meninggalkan karier di Eropa demi merumput di Indonesia, tepatnya bersama Madura United.

Tak lama setelah gabung Madura United, Jordy Wehrmann mengaku pernah dikontak lagi oleh perwakilan PSSI. Bahkan kepada media Belanda Voetbal Primeur, Jordy Wehrmann berhasrat membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.

"Saya harap dapat bergabung (Timnas Indonesia) bulan Maret, itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga (untuk timnas),” kata Jordy Wehrmann, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur pada 13 Desember 2024.

Secara kualitas, Jordy Wehrmann memang menonjol ketimbang pemain lain yang ada di skuad Madura United. Saking hebatnya, jebolan Feyenoord Rotterdam ini beberapa kali masuk Best XI Liga 1 2024-2025 yang tiap pekan diumumkan.