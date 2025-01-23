Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Ajak 1 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025 untuk Dinaturalisasi Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |09:20 WIB
Patrick Kluivert Ajak 1 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025 untuk Dinaturalisasi Perkuat Timnas Indonesia?
Patrick Kluivert (tengah) bisa mengajak Jordy Wehrmann gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

PATRICK Kluivert ajak 1 pemain asing di Liga 1 2024-2025 untuk dinaturalisasi memperkuat Timnas Indonesia? Sosok pemain asing yang mungkin diajak Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia adalah gelandang Madura United, Jordy Wehrmann.

Jordy Wehrmann sebenarnya sudah didekati PSSI pada 2022, atau ketika yang bersangkutan masih memperkuat klub Liga Swiss, FC Luzern. Namun, dalam pengakuannya, dirinya tidak melanjutkan proses naturalisasi saat itu karena masih fokus membela klub.

1. Rela Tinggalkan Karier di Eropa demi Indonesia

Jordy Wehrmann gabung Madura United pada musim panas 2024
Jordy Wehrmann gabung Madura United pada musim panas 2024

Dua tahun berselang, langkah berani diambil gelandang 25 tahun ini. Ia rela meninggalkan karier di Eropa demi merumput di Indonesia, tepatnya bersama Madura United.

Tak lama setelah gabung Madura United, Jordy Wehrmann mengaku pernah dikontak lagi oleh perwakilan PSSI. Bahkan kepada media Belanda Voetbal Primeur, Jordy Wehrmann berhasrat membela Timnas Indonesia pada Maret 2025.

"Saya harap dapat bergabung (Timnas Indonesia) bulan Maret, itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga (untuk timnas),” kata Jordy Wehrmann, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur pada 13 Desember 2024.

Secara kualitas, Jordy Wehrmann memang menonjol ketimbang pemain lain yang ada di skuad Madura United. Saking hebatnya, jebolan Feyenoord Rotterdam ini beberapa kali masuk Best XI Liga 1 2024-2025 yang tiap pekan diumumkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3179983/ole_romeny_seakan_membantah_gabung_persib_bandung_oleromeny-iK7d_large.jpg
Respons Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Dirumorkan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179969/patrick_kluivert-g4HF_large.jpg
Andre Rosiade Sebut Mimpi Timnas Indonesia Dihancurkan Patrick Kluivert: Waktu Itu ke Piala Dunia 2026 Masih Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179967/jay_idzes-fDkw_large.jpg
Jadi Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes Ungkap Makna Mendalam Main untuk Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179955/timnas_indonesia_tidak_akan_bertemu_oman_pada_november_2025_pssi-ySnt_large.jpg
Timnas Indonesia dan Oman Disebut Berebut 1 Tiket Piala Dunia 2026 pada November 2025, Begini Faktanya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.webp
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/striker_al_nassr_cristiano_ronaldo.jpg
Viral Cristiano Ronaldo Komat-kamit sebelum Gagal Eksekusi Tendangan Bebas, Al-Nassr Auto Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement