HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Rangers di Liga Europa 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |19:47 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Rangers di Liga Europa 2024-2025 di Vision+
Manchester United kala berlaga. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming Manchester United vs Rangers di Liga Europa 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Old Trafford pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Duel Man United vs Rangers akan tersaji dalam matchday 7 Liga Europa 2024-2025. Bertekad meraih kemenangan dan meningkatkan peluang untuk lolos ke babak berikutnya, laga panas ini akan bergulir ini dapat disaksikan di Vision+ dengan klik di sini.

Manchester United menang 3-1 atas Southampton @manchesterunited

Duel Sengit Man United vs Rangers

Manchester United yang belum terkalahkan selama 5 laga terakhir, berusaha untuk mencetak kemenangan. Hal ini dilakukan guna memastikan posisi tetap berada di klasemen atas.

Di sisi lain, Rangers berada tepat di bawah Manchester United dalam klasemen sementara Liga Europa 2024-2025. Mereka pun siap mengandalkan kekuatan lini depan untuk memberikan serangan mematikan ke gawang lawan.

Duel krusial yang penuh misi kemenangan ini akan menampilkan aksi memukau para bintang sepakbola! Jangan sampai kelewatan menyaksikan laga seru ini di Vision+.

Berikut Jadwal Manchester United vs Rangers di Vision+:

Tanggal: Jumat, 24 Januari 2025

Kick-off: 03:00 WIB

Venue: Old Trafford, Manchester

Channel: beIN Sports 1 Vision+

 

