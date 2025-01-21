Ruben Amorim Ngamuk Usai Manchester United Dipermalukan Brighton, TV di Ruang Ganti Jadi Korban

PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, ngamuk di ruang ganti usai laga kontra Brighton & Hove Albion pada pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025. Bahkan, sebuah televisi di ruang ganti yang berada di Stadion Old Trafford sampai pecah!

Man United takluk 1-3 dari Brighton pada laga akhir pekan lalu. Padahal, mereka bermain di kandang sendiri pada Minggu 19 Januari 2025 malam WIB.

1. Kekalahan ke-10

Ini merupakan kekalahan ke-10 Man United di Liga Inggris 2024-2025. Parahnya lagi, mereka kalah empat kali dari lima laga terakhir di Stadion Old Trafford!

Hasil negatif itu membuat Man United tertahan di posisi 13 klasemen Liga Inggris 2024-2025. Bruno Fernandes dan kawan-kawan mengoleksi 26 poin hingga pekan ke-22.

2. Mengamuk

Saking buruknya hasil itu, Amorim sampai kehilangan kontrol. Dilansir dari The Athletic, Selasa (21/1/2025), pria asal Portugal itu sampai merusak sebuah televisi di ruang ganti.

“Sejumlah sumber yang mengetahui insiden itu, berbicara sebagai anonim, memberi tahu kami tv yang biasa digunakan untuk membahas taktik sebelum sepak mula sudah hancur (dirusak Amorim),” tulis media tersebut.