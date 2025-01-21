Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Ngamuk Usai Manchester United Dipermalukan Brighton, TV di Ruang Ganti Jadi Korban

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |21:39 WIB
Ruben Amorim <i>Ngamuk</i> Usai Manchester United Dipermalukan Brighton, TV di Ruang Ganti Jadi Korban
Ruben Amorim mengamuk usai laga Manchester United vs Brighton & Hove Albion (Foto: Premier League)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, ngamuk di ruang ganti usai laga kontra Brighton & Hove Albion pada pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025. Bahkan, sebuah televisi di ruang ganti yang berada di Stadion Old Trafford sampai pecah!

Man United takluk 1-3 dari Brighton pada laga akhir pekan lalu. Padahal, mereka bermain di kandang sendiri pada Minggu 19 Januari 2025 malam WIB.

1. Kekalahan ke-10

Man United vs Brighton. (premierleague)

Ini merupakan kekalahan ke-10 Man United di Liga Inggris 2024-2025. Parahnya lagi, mereka kalah empat kali dari lima laga terakhir di Stadion Old Trafford!

Hasil negatif itu membuat Man United tertahan di posisi 13 klasemen Liga Inggris 2024-2025. Bruno Fernandes dan kawan-kawan mengoleksi 26 poin hingga pekan ke-22.

2. Mengamuk

Saking buruknya hasil itu, Amorim sampai kehilangan kontrol. Dilansir dari The Athletic, Selasa (21/1/2025), pria asal Portugal itu sampai merusak sebuah televisi di ruang ganti.

“Sejumlah sumber yang mengetahui insiden itu, berbicara sebagai anonim, memberi tahu kami tv yang biasa digunakan untuk membahas taktik sebelum sepak mula sudah hancur (dirusak Amorim),” tulis media tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637213/kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-jadi-titik-balik-gimnastik-indonesia-ylf.webp
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jadi Titik Balik Gimnastik Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Mantan Bos Juventus Bongkar Fakta Mengejutkan soal Pemecatan Igor Tudor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement