HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Satu-satunya Tim Peringkat Ratusan Dunia di Ranking FIFA yang Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:07 WIB
Timnas Indonesia Satu-satunya Tim Peringkat Ratusan Dunia di Ranking FIFA yang Lolos Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia siap tempur demi tiket Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)




TIMNAS Indonesia satu-satunya tim peringkat ratusan dunia di ranking FIFA yang lolos Piala Dunia 2026? Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Skuad Garuda hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di empat laga sisa, Timnas Indonesia akan terbang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain (25 Maret 2025), kedatangan China (5 Juni 2025) dan tandang ke kandang Jepang (10 Juni 2025).

1. Timnas Indonesia dalam Trek Tepat Lolos Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Jika sanggup mengemas 10 angka dari empat laga sisa, Timnas Indonesia hampir pasti finis dua besar di klasemen akhir Grup C, sekaligus ambil bagian di Piala Dunia 2026. Namun, andai pun cuma finis di posisi tiga atau empat, skuad asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjuangan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Peluang Timnas Indonesia bersaing di babak ini juga cukup besar. Penyebabnya karena Timnas Indonesia disinyalir semakin kuat efek tambahan pemain keturunan.

Untuk laga Maret 2025 saja, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tiga pemain tambahan. Dua pemain di antaranya sudah dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yakni Ole Romeny dan Jairo Riedewald.

Kemudian pertanyaan muncul. Jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, apakah skuad Garuda menjadi satu-satunya negara yang menduduki peringkat ratusan dunia (130 dunia) yang eksis di ajang empat tahunan tersebut? Jawabannya belum tentu. Sebab, saat ini ada beberapa negara yang menempati ranking FIFA rendah tapi berpeluang lolos Piala Dunia 2026.

 

