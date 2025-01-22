Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Siap Jadi Pelatih Timnas Uzbekistan yang Baru Ditinggalkan Srecko Katanec?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |16:10 WIB
Shin Tae-yong berpotensi menjadi pelatih Timnas Uzbekistan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong siap jadi pelatih Timnas Uzbekistan yang baru ditinggalkan sang juru taktik? Federasi Sepakbola Uzbekistan (UFA) membuat pengumuman mengejutkan pada hari ini, Rabu (22/1/2025) sore WIB.

1.Srecko Katanec Alami Masalah Kesehatan

Meski Timnas Uzbekistan dalam trek tepat untuk lolos Piala Dunia 2026, UFA harus merelakan kepergian sang pelatih asal Slovenia, Srecko Katanec. Namun, Srecko Katanec pergi bukan karena konflik dengan PSSI-nya Uzbekistan, melainkan demi fokus pemulihan penyakit yang dialaminya.

Srecko Katanec mundur dari jabatan pelatih Timnas Uzbekistan
Srecko Katanec mundur dari jabatan pelatih Timnas Uzbekistan

“Pelatih Timnas Uzbekistan, Srecko Katanec, memutuskan menghentikan kontrak dengan Federasi Sepakbola Uzbekistan karena masalah kesehatan. Dalam pernyataannya, Srecko Katanec menyesal gagal melanjutkan pekerjaannya,” tulis laman resmi Federasi Sepakbola Uzbekistan, Okezone mengutipnya pada Rabu (22/1/2025).

“Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada federasi atas dukungan selama ini. Srecko Katanec pun mendoakan Timnas Uzbekistan di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami juga tidak lupa mendoakan agar ia cepat pulih dan sukses di karier kepelatihan selanjutnya,” lanjut pernyataan UFA.

Srecko Katanec yang kini berusia 61 tahun, telah membesut Timnas Uzbekistan sejak Oktober 2021. Di bawah asuhannya, Timnas Uzbekistan mencatatkan 26 menang, delapan menang dan delapan kalah dari 42 pertandingan.

Di bawah asuhan Srecko Katanec, Timnas Uzbekistan lolos ke perempatfinal Piala Asia 2023 dan dalam jalur tepat lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday enam Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan duduk di posisi dua dengan 13 angka.

 

