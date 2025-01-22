Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadir di Sesi Latihan FC Twente, Mees Hilgers Bakal Langsung Main di Laga Kontra Malmo FC?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |09:52 WIB
Hadir di Sesi Latihan FC Twente, Mees Hilgers Bakal Langsung Main di Laga Kontra Malmo FC?
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
A
A
A

ENSCHEDE - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers tampaknya sudah mulai pulih dari cedera. Pasalnya ia sudah hadir di sesi latihan FC Twente jelang menghadapi Malmo FC di pekan ketujuh Liga Europa 2024-2025, pada Jumat 24 Januari 2025.

Seperti yang diketahui, Hilgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Olympiakos dalam lanjutan Liga Europa 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung pada 13 Desember 2024 lalu.

Setelah itu, Hilgers harus absen memperkuat FC Twente karena fokus pemulihan. Sang pelatih, Joseph Oosting juga sempat menyampaikan kalau bek Timnas Indonesia itu harus absen dalam kurun waktu yang cukup lama.

1. Akhirnya Latihan Lagi

Mees Hilgers di FC Twente. (Foto: Instagram/fctwente)
Mees Hilgers di FC Twente. (Foto: Instagram/fctwente)

Setelah satu bulan lebih, Hilgers pun akhirnya muncul dalam sesi latihan bersama FC Twente jelang melawan Malmo dalam lanjutan Liga Eropa 2024/2025. Hal itu bisa dilihat dari unggahan foto di akun instagram resmi FC Twente pada Rabu (22/1/2025).

Setidaknya, foto itu menjadi kabar baik bahwa kondisi Hilgers sudah mulai pulih. Kendati begitu, masih belum diketahui pasti apakah kondisi bek Timnas Indonesia sudah 100 persen pulih atau tidak. Sebab belum ada informasi resmi terkait hal itu.

Jika kondisinya sudah benar-benar prima, kemungkinan besar Hilgers akan dibawa ke Swedia untuk melakoni laga tandang kontra Malmo. Laga tersebut akan dimainkan di Eleda Stadion pada Jumat (24/1/2025) dini hari WIB.

 

