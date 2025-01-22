Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Terpukau dengan Gol Roket Calvin Verdonk: Itu Benar-Benar Gila

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |03:07 WIB
Media Belanda Terpukau dengan Gol Roket Calvin Verdonk: Itu Benar-Benar Gila
Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. (Foto: Instagram/necnijmegen)
MEDIA asal Belanda, Voetbal Primeur terpukau dengan penampilan pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk di laga NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard. Pasalnya dalam laga yang dimenangkan Nijmegen dengan skor 4-1 itu, Verdonk melepaskan tendangan roket yang berbuah gol.

NEC Nijmegen berhasil mengalahkan Fortuna Sittard 4-1 di pekan ke-19 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Gofferstadion, Nijmegen, Belanda pada Minggu (19/1/2025) lalu.

1. NEC Nijmegen Rebut Kemenangan Penting

Empat gol untuk tim tuan rumah dicetak oleh Sami Ouaissa (34'), Vito Van Crooij (69'), Calvin Verdonk (71'), dan Thomas Ouwejan (82'). Sedangkan, Fortuna Sittard hanya mampu membalas via Rosier Loreintz (39').

Dalam pertandingan ini, Calvin bermain penuh sebagai bek kiri NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu berkontribusi besar di lini pertahanan, dan mencetak gol perdananya di Liga Belanda musim ini.

Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)
Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)

Voetbal Primeur sangat terkesan dengan gol yang dicetak oleh Calvin. Pemain Timnas Indonesia itu diketahui mencetak gol lewat tendangan keras, yang sempat membentur mistar sebelum masuk ke dalam gawang.

2. Penampilan Calvin Verdonk Dapat Pujian

Voetbal Primeur bahkan kagum dengan permainan Calvin dalam laga tersebut. Hal itu membuatnya terpilih sebagai salah satu pemain dalam tim terbaik Liga Belanda pekan ke-19 versi Voetbal Primeur.

 

