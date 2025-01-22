Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sikat Fortuna Sittard, Calvin Verdonk Senang NEC Nijmegen Teruskan Tren Positif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |00:00 WIB
Sikat Fortuna Sittard, Calvin Verdonk Senang NEC Nijmegen Teruskan Tren Positif
Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. (Foto: Instagram/necnijmegen)
A
A
A

NIJMEGEN - Kemenangan atas Fortuna Sittard tak hanya sekadar 3 poin saja untuk NEC Nijmegen. Menurut pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, hasil yang diraih di pekan ke-19 Liga Belanda 2024-2025 itu juga berhasil menjaga tren positif klubnya.

NEC Nijmegen tampil trengginas saat menjamu Fortuna Sittard di Goffertstadion, Minggu 19 Januari 2025. Mereka menang meyakinkan dengan skor telak skor 4-1. Verdonk turut andil dalam gol ketiga mereka di menit ke-71.

1. Berhasil Teruskan Tren Positif

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren positif NEC Nijmegen di tahun 2025. Verdonk dan kolega meraih dua kemenangan beruntun di tahun ini setelah sebelumnya mengalahkan PEC Zwolle 1-0 pada 12 Januari 2025. Karena itu, Verdonk menyebut ini menjadi hasil yang penting.

“Ini sangat penting. Saya senang kami mendapatkan tiga poin dan bisa melanjutkan hasil positif dari pekan lalu,” tutur Verdonk, dilansir dari Forza NEC, Rabu (22/1/2025).

Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)
Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)

2. Kunci Kemenangan NEC Nijmegen

Lebih lanjut, Verdonk mengungkap kunci kemenangan atas Fortuna Sittard. Bek berusia 27 tahun itu menilai NEC Nijmegen bermain sangat efektif sehingga dapat memberikan ancaman ke gawang lawan lewat umpan-umpan silang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179601/jay_idzes-IvBD_large.jpg
Kisah Jay Idzes yang Ceritakan Asal-usul Dipanggil Bang Jay di Indonesia kepada Media Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179594/timnas_indonesia_siap_turun_di_fifa_asean_cup_pssi-JIxB_large.jpg
Diikuti Timnas Indonesia, Kapan Jadwal FIFA ASEAN Cup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179544/thomas_doll_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_persijajkt-BQet_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia dari Jerman? Juru Taktik Belanda Mungkin Tak Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179535/cristian_gonzales_dorong_pelatih_lokal_menangani_timnas_indonesia_ellocogoliadorcg10-AsRM_large.jpg
Cristian Gonzales Minta PSSI Tunjuk Pelatih Lokal sebagai Juru Taktik Timnas Indonesia: Bisa Firman Utina!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637481/tim-voli-putri-indonesia-lolos-ke-final-asian-youth-games-2025-rxe.webp
Tim Voli Putri Indonesia Lolos ke Final Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fans_motogp_asal_bolmut.jpg
Fans Asal Bolmut Tempuh 14 Jam Demi Dukung Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025, tapi Sang Idola Gagal Finish!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement