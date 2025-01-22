Sikat Fortuna Sittard, Calvin Verdonk Senang NEC Nijmegen Teruskan Tren Positif

NIJMEGEN - Kemenangan atas Fortuna Sittard tak hanya sekadar 3 poin saja untuk NEC Nijmegen. Menurut pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, hasil yang diraih di pekan ke-19 Liga Belanda 2024-2025 itu juga berhasil menjaga tren positif klubnya.

NEC Nijmegen tampil trengginas saat menjamu Fortuna Sittard di Goffertstadion, Minggu 19 Januari 2025. Mereka menang meyakinkan dengan skor telak skor 4-1. Verdonk turut andil dalam gol ketiga mereka di menit ke-71.

1. Berhasil Teruskan Tren Positif

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren positif NEC Nijmegen di tahun 2025. Verdonk dan kolega meraih dua kemenangan beruntun di tahun ini setelah sebelumnya mengalahkan PEC Zwolle 1-0 pada 12 Januari 2025. Karena itu, Verdonk menyebut ini menjadi hasil yang penting.

“Ini sangat penting. Saya senang kami mendapatkan tiga poin dan bisa melanjutkan hasil positif dari pekan lalu,” tutur Verdonk, dilansir dari Forza NEC, Rabu (22/1/2025).

Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)

2. Kunci Kemenangan NEC Nijmegen

Lebih lanjut, Verdonk mengungkap kunci kemenangan atas Fortuna Sittard. Bek berusia 27 tahun itu menilai NEC Nijmegen bermain sangat efektif sehingga dapat memberikan ancaman ke gawang lawan lewat umpan-umpan silang.