HOME BOLA LIGA INDONESIA

Akhiri 10 Laga Tanpa Kemenangan, Ong Kim Swee Lega Persis Solo Bisa Kalahkan PSIS Semarang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |04:05 WIB
Akhiri 10 Laga Tanpa Kemenangan, Ong Kim Swee Lega Persis Solo Bisa Kalahkan PSIS Semarang
Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SEMARANG Persis Solo akhirnya merasakan kemenangan juga usai melalui 10 laga puasa tiga poin di Liga 1 2024-2025. Menanggapi kemenangan itu, pelatih Persis, Ong Kim Swee mengaku senang sekaligus lega karena akhirnya merasakan 3 poin juga.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- mengunci kemenangan penting saat tandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Senin (20/1/2025). Persis Solo memenangi duel bertajuk Derby Jateng itu dengan skor tipis 2-1 atas tuan rumah di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025.

Pemain berlabel Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta menjadi aktor kemenangan Persis Solo dengan mencetak brace di menit ke-20 dan 33. Sementara satu gol PSIS Semarang disumbang Septian David Maulana di menit ke-76.

1. Kemenangan Pertama dalam 10 Laga Terakhir

PSIS Semarang vs Persis Solo foto Persis Solo

Ini menjadi kemenangan perdana Persis Solo setelah dalam 10 laga sebelumnya tak mampu mencatat kemenangan. Tercatat, Laskar Sambernyawa mengemas tiga hasil imbang dan tujuh kali kalah. Selain itu, hasil ini juga sekaligus menjadi kemenangan perdana Ong Kim Swee sejak ditunjuk jadi pelatih pada 3 Desember 2024 lalu.

Usai laga, Ong Kim Swee mengapresiasi daya juang anak asuhnya yang telah mempersembahkan poin penuh di laga penting itu. Eks pelatih Sabah FC ini mengakui kalau laga tersebut sejatinya laga yang sulit.

“Ini bukan pertandingan yang mudah, terutama pada babak kedua keadaan lapangan tidak baik, dan lebih lagi banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, bukan hanya untuk Persis, juga kesebelasan lawan,” kata Ong Kim Swee, dilansir dari situs LIB, Rabu (22/1/2025).

 

