HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Haru Masyarakat Jerman Usai Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Selangkah Lagi Gabung Borussia Monchengladbach

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |14:13 WIB
Reaksi Haru Masyarakat Jerman Usai Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Selangkah Lagi Gabung Borussia Monchengladbach
Kevin Diks selangkah lagi gabung Borussia Monchengladbach (Foto: Instagram/@kevindiks2)
REAKSI haru masyarakat Jerman usai bek Timnas Indonesia Kevin Diks selangkah lagi gabung Borussia Monchengladbach, menarik untuk diulas. Sebab, mereka menyambut baik kabar tersebut.

1. Musim Panas

Kevin Diks di Timnas Indonesia vs Jepang. Aldhi Chandra/MPI

Masa depan Diks sudah mulai terlihat. Jurnalis Florian Plattenberg mengatakan, sang pemain sudah sepakat gabung Monchengladbach pada musim panas 2025.

“Kesepakatan total antara Borussia Monchengladbach dan Kevin Diks untuk bebas transfer di musim panas sudah tercapai!” cuit Plettenberg di akun @Plettigoal, Selasa (21/1/2025).

“Bek berusia 28 tahun itu ingin bergabung dengan Borussia Monchengladbach setelah (pelatih) Roland Virkus berhasil meyakinkannya,” imbuh pria asal Jerman itu.

2. Segera Rampung

Plattenberg sayangnya memberi kabar berikutnya yang kurang sedap. Detail dalam kontrak disebut belum final, begitu juga jadwal tes medis. Namun, semua proses dipastikan rampung pada pekan ini.

“Namun, tes medis belum dilakukan, kontrak juga belum ditandatangani. Beberapa detail masih belum ada solusi. Semua ini diharapkan selesai pekan ini,” tukas Plattenberg.

3. Disambut Baik

Masyarakat Jerman, terutama penggemar Monchengladbach, langsung menyambut baik kabar tersebut. Bahkan, ada fans Die Fohlen yang menangis terharu!

 

