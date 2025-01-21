Rayhan Hannan Bicara Keunggulan Carlos Pena ketimbang Thomas Doll di Persija Jakarta

JAKARTA – Rayhan Hannan bicara soal perbedaan karakter Carlos Pena dan Thomas Doll yang merupakan pelatih Persija Jakarta. Ia menilai, pelatihnya saat ini memiliki keunggulan yang membawa aura positif pada pemain.

1. Sebelah Mata

Awalnya, banyak yang memandang sebelah mata Pena. Sebab, eks pelatih Ratchaburi itu merupakan sosok pelatih muda dan masih minim jam terbang. Posisinya juga sempat terancam seiring rentetan hasil buruk Persija pada September 2024.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengemas dua hasil imbang dan dua kekalahan termasuk dari Persib Bandung. Namun perlahan, Pena sukses membawa Persija Jakarta bangkit.

2. Beda

Hannan angkat bicara soal gaya melatih Pena dan Doll. Ia tak ingin berkomentar banyak mengenai hal itu. Tapi, pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengakui pelatih saat ini memiliki energi positif di ruang ganti.

“Setiap pelatih punya karakter masing-masing. Thomas Doll punya karakter sendiri dan Pena juga punya karakter sendiri,” kata Hannan, dikutip Selasa (21/1/2025).

“Tetapi menurut saya, Pena punya energi positif dan ditularkan di ruang ganti. Jadi pemain tidak ada yang ngambek,” sambung putra dari Harry Salisbury itu.