HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Restui Iqbal Gwijangge Berkarier di Thailand, Diproses Usai Piala Asia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |12:06 WIB
Indra Sjafri Restui Iqbal Gwijangge Berkarier di Thailand, Diproses Usai Piala Asia U-20 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri mendukung pemainnya berkarier di luar negeri (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, merestui Iqbal Gwijangge dan Meshaal Hamzah berkarier di Thailand. Namun, prosesnya akan dilanjutkan usai Piala Asia U-20 2025.

Iqbal disebut hendak bergabung dengan sebuah klub di Thailand. Namun, prosesnya agak terhambat lantaran bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Jakarta.

1. Dukung Penuh

Muhammad Iqbal Gwijangge (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Indra mendukung penuh jika ada pemainnya yang ingin berkerier di luar negeri. Sebab, menurutnya berkerier di luar negeri akan menjadi pengalaman luar biasa.

"Oh ada dua memang yang sekarang saya izinkan dia untuk tanda tangan kontrak. Jadi, saya akan selalu dukung kalau pemain-pemain ada bermain di klub luar, yang benar-benar di situ dia bisa mengembangkan dirinya," kata Indra di Jakarta, dikutip Minggu (19/1/2025).

2. Berproses

Pria asal Sumatra Barat itu mengatakan Meshaal dan Iqbal memang sedang berproses dengan klub barunya. Namun, ia belum bisa membeberkan nama klub keduanya itu akan berkarier.

 

