Profil Robin Mirisola, Calon Penyerang Juventus yang Kirim Kode Siap Perkuat TImnas Indonesia

Profil Robin Mirisola, calon penyerang Juventus yang siap bela Timnas Indonesia menarik untuk dibahas (Foto: Instagram/@robin.mirisola)

PROFIL Robin Mirisola menarik untuk diulas. Sebab, calon penyerang Juventus itu mengirim kode siap perkuat Timnas Indonesia.

Kabar sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia terungkap dari unggahan akun Instagram @bloopersfootball. Menurut mereka, kakek dari pihak ibu Mirisola berasal dari Yogyakarta.

1. Kode

“Striker muda potensial, yang sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemainnya, memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek (ibunya) yang berasal dari Yogyakarta,” bunyi unggahan di akun tersebut.

Menariknya, Mirisola langsung memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia ikut berkomentar dalam unggahan itu.

Pesepakbola berusia 18 tahun itu menuliskan emoji lambaian tangan di kolom komentar. Hal itu dianggap sebagai ‘halo’ atau kode untuk memperkuat Timnas Indonesia.

2. Profil Robin Mirisola

Lantas, seperti apa profil Robin Mirisola? Sang pemain diketahui lahir di Belgia pada 8 Desember 2006. Saat ini, ia berkostum Jong KRC Genk di Challenger Pro League (divisi dua Liga Belgia).