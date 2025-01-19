Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs VfL Wolfsburg di Bundesliga 2024-2025: The Bavarians Menang 3-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |00:12 WIB
Hasil Bayern Munich vs VfL Wolfsburg di Bundesliga 2024-2025: <i>The Bavarians</i> Menang 3-2
Bayern Munich vs Wolfsburg di Bundesliga 2024-2025. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

MUNIC Bayern Munich berhasil menang tipis atas VfL Wolfsburg di pekan ke-18 Bundesliga 2024-2025, pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, Munich, Jerman, tim berjuluk The Bavarians itu tepatnya menang dengan skor 3-2 atas tim tamu.

Dalam laga tersebut, Bayern selalu mampu unggul atas Wolfsburg. Tiga gol kemenangan Bayern pun dicetak oleh Leon Goretzka pada menit 20 dan 62, serta Michael Olise di menit ke-39.

Sementara Wolfsburg membalas via brace Mohamed Amoura pada menit 24 dan 88. Bayern tampil dominan dengan mencatatkan 70 persen penguasaan bola serta melepaskan 25 tembakan.

Kini, dengan kemenangan atas Wolfsburg tersebut, Bayern semakin nyaman di puncak klasemen Liga Jerman 2024-2025. Tepatnya kini Bayern berada di posisi pertama dengan 45 poin.

Bayern Munich vs Wolfsburg (Foto: Bundesliga)
Bayern Munich vs Wolfsburg (Foto: Bundesliga)

Bayern unggul 7 angka atas Bayer Leverkusen yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Wolfsburg pun tertahan di urutan ketujuh dengan 27 poin.

 

