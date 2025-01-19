Jens Raven Patok Target Bela Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

JAKARTA – Jens Raven mematok target bisa membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dalam waktu dekat. Ia akan bekerja keras dan tampil apik bersama Timnas Indonesia U-20 lebih dulu.

Raven memang digadang-gadang menjadi striker masa depan Timnas Indonesia. Ia sudah memberi bukti bisa tampil apik di Piala AFF U-19 2024 dengan membawa Garuda Nusantara juara.

1. Piala Asia U-20 2025

Terdekat, Raven akan bermain di Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan berlangsung di China, pada 12 Februari sampai dengan 1 Maret.

Raven mengatakan mengatakan setiap pemain muda pastinya ingin tampil membela tim senior. Hal itu pun sama sepertinya yang menantikan kesempatan itu datang.

"Tentu tujuan saya adalah menjadi bagian dari tim senior, dan seperti mimpi jika saya bisa debut dan tampil di Piala Asia dan juga Piala Dunia," kata Raven di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/1/2025).

2. Performa Terbaik

Raven mengaku sedang menikmati prosesnya bersama tim asuhan Indra Sjafri. Ia akan berusaha memberikan performa terbaiknya saat mendapatkan kesempatan turun laga.