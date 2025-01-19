Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Ceritakan Kronologi Gabung Bangkok United Usai Dilepas Suwon FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |00:09 WIB
Pratama Arhan Ceritakan Kronologi Gabung Bangkok United Usai Dilepas Suwon FC
Pratama Arhan bergabung dengan Bangkok United pada Januari 2025 (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

PRATAMA Arhan bercerita mengenai kronologi bergabung dengan Bangkok United usai dilepas Suwon FC. Keputusan itu tidak terlepas dari diskusi dengan orang-orang terdekatnya.

Arhan resmi bergabung dengan Bangkok United pada 7 Januari 2025. Eks pemain Suwon FC itu diikat dengan kontrak hingga Juni 2028.

1. Diskusi Panjang

Azizah Salsha dan Pratama Arhan

Pemain berlabel Timnas Indonesia ini bercerita kalau keputusannya untuk merapat ke klub Liga 1 Thailand itu melalui diskusi panjang bersama orang-orang terdekatnya. Sampai akhirnya, ia memantapkan hatinya untuk bergabung Bangkok United.

“Saya diskusi dulu dengan orangtua, agen saya, istri, dan pelatih saya,” tutur Arhan di kanal youtube Bangkok United, dikutip Minggu (19/1/2025).

“Kami berdiskusi bagaimana baiknya keputusannya untuk mendapatkan tim baru. Akhirnya saya pilih Bangkok United,” lanjut pemain berusia 23 tahun itu.

2. Liga Bagus

Di sisi lain, Arhan menilai Bangkok United adalah opsi yang bagus untuk melanjutkan kariernya. Terlebih, Liga Thailand memang merupakan kompetisi yang bagus. Hal itu sejalan dengan tujuannya, yakni berkembang menjadi lebih baik.

 

