Persija Jakarta Blak-blakan Ngaku Pernah Dekati Pratama Arhan, tetapi Ditolak

JAKARTA - Persija Jakarta ternyata pernah mencoba merekrut bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Namun, upaya itu gagal karena Pratama Arhan menolaknya.

Fakta menarik itu langsung diungkapkan oleh Manajer Persija, Bambang Pamungkas. Menurut Bambang, Arhan menolak tawaran Persija karena masih ingin bermain di luar negeri.

1. Persija Pernah Mencoba Rekrut Pratama Arhan

Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan kini menjadi bagian dari klub asal Thailand, Bangkok United. Pemain itu diikat dengan durasi kontrak lima bulan untuk sementara waktu.

Pratama Arhan

Bambang Pamungkas mengatakan Persija sempat melakukan penjajakan dengan Pratama Arhan dalam bursa transfer paruh musim kompetisi kasta teratas di tanah air. Langkah itu untuk menambah kekuatan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dalam putaran kedua Liga 1.

"Ya, memang dalam proses transfer ini ada kurang lebih satu bulan ya di mana kita berproses. Kami kemudian mencoba memetakan pemain-pemain yang kemudian bisa kita jadikan opsi untuk menambah kekuatan tim," kata Bambang Pamungkas di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Apakah pertanyaannya kita pernah ngobrol dengan Arhan? yes, kita pernah ngobrol sama Arhan mengenai kemungkinan-kemungkinan," tambahnya.