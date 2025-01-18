5 Negara yang Cemburu Timnas Indonesia Berpotensi Main di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Penyebab Shin Tae-yong Dipecat

ADA 5 negara yang cemburu Timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Kelima negara ini merupakan rival-rival Garuda dalam beberapa tahun terakhir, namun nyatanya mereka gagal mengikuti jejak Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, saat ini Timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu secara langsung via finis dua besar atau lanjut ke babak keempat kualifikasi dengan finis di peringkat ketiga atau keempat. Garuda sendiri berada di peringkat ketiga saat ini dengan 6 poin.

Tim yang dikini dilatih Patrick Kluivert itu hanya tertinggal satu angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua dan beda 10 poin dari Jepang di puncak klasemen. Mengejar Jepang jelas mustahil, namun menggeser Australia atau finis empat besar masih sangat mungkin diraih.

Karena itulah Timnas Indonesia disebut berpotensi main di Piala Dunia 2026. Mengetahui fakta tersebut, ada negara-negara yang diprediksi akan cemburu jika Timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Negara yang Cemburu Timnas Indonesia Berpotensi Main di Piala Dunia 2026:

5. Malaysia

Timnas Malaysia vs Singapura. ig/famalaysia

Sebagai salah satu musuh bebuyutan Timnas Indonesia, Malaysia jelas akan cemburu jika Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai rival, Malaysia tak mau melihat prestasi Timnas Indonesia lebih baik.

Malaysia sendiri sudah gugur di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di media sosial, pendukung kedua tim kerap ribut membela timnas masing-masing.