HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmikan Stadion Baru, ASIOP Persilakan Timnas Indonesia Pakai untuk TC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |14:49 WIB
Resmikan Stadion Baru, ASIOP Persilakan Timnas Indonesia Pakai untuk TC
ASIOP meluncurkan jersey baru sekaligus meresmikan stadion di Cempaka Putih, Jakarta (Foto: ASIOP)
JAKARTA – ASIOP meresmikan stadion baru miliknya yang diberi nama ASIOP Stadium atau ASTA di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Mereka pun terbuka jika Timnas Indonesia ingin memakai fasilitas tersebut.

Peresmian itu dilangsungkan di ASIOP Stadium dengan tema ‘ASIOP, Unstoppable’. Acara ini menjadi tonggak sejarah baru bagi mereka sebagai akademi sepakbola pertama di Indonesia yang memiliki stadion sendiri. 

Acara peresmian ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Founder ASIOP Benny Soetrisno, Chairman ASIOP Ade Wellington, Presiden ASIOP Ade Prima Syarif, Director ASIOP Stadium Dhamayanti. Turut hadir pula pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri.

1. Melengkapi

Ilustrasi sepakbola

Dalam sambutannya, Ade menyampaikan kehadiran ASIOP Stadium semakin melengkapi dan menyempurnakan fasilitas yang dimiliki oleh akademi sepakbola ini. Sebelumnya, mereka sudah mempunyai ASIOP Training Ground dan House of Champions di Sentul. 

“ASIOP Stadium memiliki fasilitas lengkap dan modern, termasuk lapangan utama, lapangan mini soccer, lapangan futsal, tribun berkapasitas 2.000 penonton, ruang pelatih, changing room, ruang medis, royal box, lampu penerangan, rumput sintetis, papan skor digital, akses ambulans, bench pemain, ruang meeting, kafe, hingga area parkir yang luas,” jelas Ade.

"ASIOP Stadium diharapkan menjadi markas ASIOP baik ASIOP Academy maupun klub ASIOP FC dalam menjamu tim-tim lawan di kompetisi nasional dan internasional, baik level senior maupun junior,” sambungnya.

“Ini yang menjadi kebanggaan kami. Karena bisa dihitung jari klub dan akademi di Indonesia yang punya stadion sendiri. Ini sangat jarang selevel akademi maupun klub Liga 4 yang memiliki stadion sendiri, baru ASIOP dalam sejarah sepakbola Indonesia," tukas Ade.

2. Timnas Indonesia

Selain itu, Ade senang jika PSSI ingin menggelar TC Timnas Indonesia di ASTA. Hal itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program Timnas Indonesia terutama U-17 dan U-20.

"Kami juga sangat senang dan terbuka jika PSSI ingin menggelar TC Timnas Indonesia, terutama U-17 dan U-20, untuk latihan dan persiapan menghadapi turnamen internasional di ASIOP Stadium dengan fasilitas yang lengkap dan luar biasa ini,” tukas Ade.

“Kami ASIOP siap dukung penuh untuk Indonesia," lanjut mantan Anggota Komite Eksekutif PSSI itu.

 

