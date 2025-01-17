Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Banjir Pujian, Erick Thohir Dinilai Bawa Timnas Indonesia dan Liga Sepakbola Tanah Air Jauh Lebih Baik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |11:05 WIB
Banjir Pujian, Erick Thohir Dinilai Bawa Timnas Indonesia dan Liga Sepakbola Tanah Air Jauh Lebih Baik
Erick Thohir banjir pujian. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Mohamad Kusnaeni, lempar pujian kepada Erick Thohir. Dia menilai Erick Thohir sebagai ketua umum terbaik di PSSI.

Sebab, di bawah kepemimpinannya di PSSI, Erick Thohir bisa membawa dampak besar terhadap Timnas Indonesia dan sepakbola Tanah Air. Menurut Mohamad Kusnaeni, kini Timnas Indonesia dan sepakbola Tanah Air menjadi jauh lebih baik.

erick thohir

1. Perkembangan Timnas Indonesia dan Sepakbola Tanah Air

Mohamad Kusnaeni bicara soal perkembangan Timnas Indonesia dan LIGA sepakbola Tanah Air di bawah kepemimpinan Ketum PSSI, Erick Thohir. Kusnaeni mengatakan bahwa Erick sukses membuat Skuad Garuda dan kompetisi berkembang lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan Kusnaeni saat hadir menjadi pembicara dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia dengan tema Isu-isu Persepakbolaan di Mata Publik dan Pertaruhan Besar PSSI pada Kamis 16 Januari 2025. Pria yang akrab disapa Bung Kus itu bahkan mengatakan, tanpa survei juga harus diakui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Erick Thohir dalam memimpin PSSI sangat tinggi.

"Harus diakui Erick adalah ketum PSSI terbaik, dilihat Timnas sangat berhasil dari segi prestasi, peringkat FIFA, Profit Center serta mampu memberikan rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme yang luar biasa," ujar Kusnaeni, dilansir dari kanal youtube Indikator Politik Indonesia, Kamis 16 Januari 2025.

Kemudian juga saat ini kompetisi domestik mulai mengalami peningkatan kualitas. Salah satu contohnya adalah kehadiran VAR di Liga 1 musim ini. Kusnaeni memberikan nilai 75 terkait kompetisi lokal di bawah kepemimpinan Erick.

“Dengan adanya VAR ini membantu kredibilitas sebuah pertandingan, perbaikan wasit, serta jadwal pertandingan yang sudah tetap. Secara umum semuanya sudah baik, nilainya diatas 75 lah,” tutur dia.

 

