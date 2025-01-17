Dony Tri Pamungkas Kagum Patrick Kluivert Mau Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Dia Legenda!

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, lempar pujian ke Patrick Kluivert. Dia mengaku kagum Patrick Kluivert mau jadi pelatih Timnas Indonesia.

Pasalnya, Patrick Kluivert berlabel legenda sepakbola Belanda. Dia juga merupakan eks pemain top Eropa.

“Mungkin saya kagum karena dia main sepak bola dan legenda juga,” kata Dony Tri di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

1. Harapan Dony Tri Pamungkas

Dony Tri Pamungkas pun kemudian beberkan harapannya seiring kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dia berharap sang pelatih dapat memberikan perubahan besar untuk Timnas Indonesia.

Harapan ini muncul dengan berkaca dari pengalaman yang dimiliki sosok Patrick Kluivert saat masih aktif sebagai pemain. Dia juga diketahui sudah berkarier cukup lama sebagai pelatih.

“Untuk pelatih baru ini, ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan meraih hasil terbaik ke depannya,” ujarnya.

2. Kiprah Patrick Kluivert

Saat masih aktif bermain bola, Patrick Kluivert sudah melalang buana dalam kancah sepakbola dunia. Dia pernah membela Barcelona, AC Milan, Ajax Amsterdam, dan beberapa tim lainnya. Selain itu, pemain tersebut pun menjadi andalan Timnas Belanda.

Sebagai pelatih, pria asal Belanda itu pernah menangani AZ Alkmaar pada 2008, jadi asisten pelatih Ange Postecoglou pada 2010, dan menjadi pelatih penyerang NEC Nijmegen pada 2010-2011. Selanjutnya, Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala FC Twente U-21 pada musim 2011 hingga 2013.

Kemudian, Patrick Kluivert memutuskan untuk menjadi asisten Louis van Gaal di Timnas Belanda. Peran itu diembannya mulai dari 2012 hingga 2015.