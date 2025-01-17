Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dony Tri Pamungkas Kagum Patrick Kluivert Mau Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Dia Legenda!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |10:56 WIB
Dony Tri Pamungkas Kagum Patrick Kluivert Mau Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Dia Legenda!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia U-20, Dony Tri Pamungkas, lempar pujian ke Patrick Kluivert. Dia mengaku kagum Patrick Kluivert mau jadi pelatih Timnas Indonesia.

Pasalnya, Patrick Kluivert berlabel legenda sepakbola Belanda. Dia juga merupakan eks pemain top Eropa.

Dony Tri Pamungkas, kapten Timnas Indonesia U-19 PSSI

“Mungkin saya kagum karena dia main sepak bola dan legenda juga,” kata Dony Tri di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

1. Harapan Dony Tri Pamungkas

Dony Tri Pamungkas pun kemudian beberkan harapannya seiring kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dia berharap sang pelatih dapat memberikan perubahan besar untuk Timnas Indonesia.

Harapan ini muncul dengan berkaca dari pengalaman yang dimiliki sosok Patrick Kluivert saat masih aktif sebagai pemain. Dia juga diketahui sudah berkarier cukup lama sebagai pelatih.

“Untuk pelatih baru ini, ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan meraih hasil terbaik ke depannya,” ujarnya.

2. Kiprah Patrick Kluivert

Saat masih aktif bermain bola, Patrick Kluivert sudah melalang buana dalam kancah sepakbola dunia. Dia pernah membela Barcelona, AC Milan, Ajax Amsterdam, dan beberapa tim lainnya. Selain itu, pemain tersebut pun menjadi andalan Timnas Belanda.

Sebagai pelatih, pria asal Belanda itu pernah menangani AZ Alkmaar pada 2008, jadi asisten pelatih Ange Postecoglou pada 2010, dan menjadi pelatih penyerang NEC Nijmegen pada 2010-2011. Selanjutnya, Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala FC Twente U-21 pada musim 2011 hingga 2013.

Kemudian, Patrick Kluivert memutuskan untuk menjadi asisten Louis van Gaal di Timnas Belanda. Peran itu diembannya mulai dari 2012 hingga 2015.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178739/alexander_zwiers_kabarnya_tetap_menjabat_sebagai_direktur_teknik_pssi_alexzwiers-2MTa_large.jpg
Alexander Pastoor Sebut Alexander Zwiers dan Jordi Cruyff Dipecat PSSI, Bagaimana Faktanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178732/timnas_indonesia_bisa_cetak_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-CXgS_large.jpg
Timnas Indonesia dan Geng Asia Tenggara Bisa Cetak Sejarah di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715/simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635757/koreografi-raksasa-bendera-palestina-guncang-laga-galatasaray-vs-bodoglimt-di-liga-champions-eqk.webp
Koreografi Raksasa Bendera Palestina Guncang Laga Galatasaray vs Bodo/Glimt di Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Igur Tudor Komentari Kekalahan Juventus dari Real Madrid: Kami Pantas Cetak 1 Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement