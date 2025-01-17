Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Efek Kehadiran Pemain Keturunan Tambahan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |06:11 WIB
Patrick Kluivert Coret 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Efek Kehadiran Pemain Keturunan Tambahan?
Patrick Kluivert (tengah) bisa coret 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert mencoret 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia efek kehadiran pemain keturunan tambahan? Pelatih 48 tahun ini akan memimpin sesi perdana latihan Timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025, sebagai persiapan menghadapi Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025.

Juru taktik asal Belanda ini akan memanggil para pemain terbaik untuk menghuni skuad Garuda. Selain memantau pemain yang merumput di luar negeri, Patrick Kluivert juga akan menyaksikan laga-laga pemain Liga 1 2024-2025 langsung dari tribun stadion.

1. Sejumlah Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Terpental

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Namun, melihat gelagat yang ada, Patrick Kkuivert berpotensi mencoret pemain-pemain Kesayangan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

Pertama, pemain kesayangan ini berpotensi dicoret karena kesulitan mendapatkan menit tampil bersama klubnya. Saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pentingnya menit bermain bersama klub.

Selain menit bermain, ada sejumlah pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang terpental efek kehadiran pemain keturunan tambahan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia hampir pasti kedatangan dua pemain tambahan, Ole Romeny dan Jairo Riedewald untuk laga Maret 2025.

Kehadiran Ole Romeny berpotensi menyingkirkan Witan Sulaeman dari skuad utama Timnas Indonesia. Pesaing Witan Sulaeman teramat banyak selain Ole Romeny ada juga Egy Maulana Vikri, Malik Risaldi, Marselino Ferdinan hingga Eliano Reijnders.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178545/shin_tae_yong_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_thailand_pssi-TbI5_large.jpg
Shin Tae-yong Masuk 7 Calon Pelatih Timnas Thailand, Diungkap Wapres PSSI-nya Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178534/berikut_tiga_pelatih_asal_jepang_yang_bisa_latih_timnas_indonesia-JDhS_large.jpg
3 Pelatih Asal Jepang yang Bisa Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Skuad Garuda di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178529/shin_tae_yong_tolak_tawaran_negara_asia_barat_karena_kompensasi_pemecatan_pssi_yang_belum_lunas_pssi-6uT7_large.jpg
Shin Tae-yong Tolak Tawaran Negara Asia Barat karena Kompensasi Pemecatan PSSI yang Belum Lunas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/51/1635475/6-atlet-pbsi-degradasi-dari-pelatnas-reza-al-fajri-mengundurkan-diri-bta.webp
6 Atlet PBSI Degradasi dari Pelatnas, Reza Al Fajri Mengundurkan Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/alwi_farhan.jpg
Mental Baja! Alwi Farhan Kalahkan Tekanan Penonton dan Lolos 16 Besar French Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement