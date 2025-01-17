Patrick Kluivert Coret 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Efek Kehadiran Pemain Keturunan Tambahan?

Patrick Kluivert (tengah) bisa coret 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PATRICK Kluivert mencoret 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia efek kehadiran pemain keturunan tambahan? Pelatih 48 tahun ini akan memimpin sesi perdana latihan Timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025, sebagai persiapan menghadapi Australia di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025.

Juru taktik asal Belanda ini akan memanggil para pemain terbaik untuk menghuni skuad Garuda. Selain memantau pemain yang merumput di luar negeri, Patrick Kluivert juga akan menyaksikan laga-laga pemain Liga 1 2024-2025 langsung dari tribun stadion.

1. Sejumlah Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Terpental

(Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Namun, melihat gelagat yang ada, Patrick Kkuivert berpotensi mencoret pemain-pemain Kesayangan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

Pertama, pemain kesayangan ini berpotensi dicoret karena kesulitan mendapatkan menit tampil bersama klubnya. Saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pentingnya menit bermain bersama klub.

Selain menit bermain, ada sejumlah pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang terpental efek kehadiran pemain keturunan tambahan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia hampir pasti kedatangan dua pemain tambahan, Ole Romeny dan Jairo Riedewald untuk laga Maret 2025.

Kehadiran Ole Romeny berpotensi menyingkirkan Witan Sulaeman dari skuad utama Timnas Indonesia. Pesaing Witan Sulaeman teramat banyak selain Ole Romeny ada juga Egy Maulana Vikri, Malik Risaldi, Marselino Ferdinan hingga Eliano Reijnders.