HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang Disanjung Fans Feyenoord, Disebut Hanya Kalah dari Arne Slot

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |04:05 WIB
Kisah Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang Disanjung Fans Feyenoord, Disebut Hanya Kalah dari Arne Slot
Alex Pastoor jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Almere City)
A
A
A

KISAH asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, yang disanjung fans Feyenoord. Dia disebut hanya kalah dari Arne Slot.

Alex Pastoor mendapatkan sanjungan tinggi dari suporter Feyenoord. Kemampuan melatih Pastoor disebut hanya kalah dari mantan juru formasi Feyenoord yang sekarang melatih Liverpool, Arne Slot.

Alex Pastoor (Foto: KNVB)

1. Alex Pastoor Banjir Pujian

Alex Pastoor hadir dalam sebuah acara yang digelar oleh klub amatir Belanda, BVV Barendrecht pada Jumat 10 Januari 2025. Pastoor hadir sebagai pembicara bersama dengan pelatih BVV Barendrecht, Leen van Steensel.

Melansir media Belanda, De Schakel Barendrecht, kehadiran asisten pelatih Timnas Indonesia itu disambut baik oleh para hadirin. Para pelatih muda dan sebanyak 35 suporter menyimak dengan baik diskusi Pastoor dan Van Steensel.

“Alex Pastoor membedakan dirinya di Bongerd sebagai pembicara motivasi dengan banyak cerita dan video emosional. Hal ini juga terlihat dari animo yang besar di kios bukunya dan puluhan pengunjung yang ingin berfoto bersamanya,” tulis De Schakel Barendrecht, dikutip Jumat (17/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
